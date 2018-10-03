Fiyatı en çok artan domates, en çok düşen limon

2018 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri açıklandı. Buna göre; TÜFE'de 2018 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 6,30, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,37, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,52 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,75 artış gerçekleşti.

ZAM ŞAMPİYONU DOMATES

Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından Eylül ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler de belli oldu. Söz konusu dönemde dometes bir önceki aya göre yüzde 35,20'lik fiyhat artışıyla zam şampiyonu oldu.

Aylık fiyatı en fazla ürünler şu şekilde gerçekleşti:

Domates yüzde 35,30, sivri biber yüzde 31,82, bilgisayar yüzde 31,36, salça yüzde 29,12, yazım ve çizim kağıtları yüzde 25,45, fırınlı ocaklar yüzde 24,89, ütü yüzde 24,38, patlıcan yüzde 23,95, perde hazır (Takmatik) yüzde 22,33, bulaşık makinesi yüzde 20,24, çamaşır makinesi yüzde 19,74, üzüm yüzde 19,73, elektrikli küçük ev aletleri (tost makinası) yüzde 18,98, fırın yüzde 18,38, bebek maması (toz karışım) yüzde 18,20, badem içi yüzde 17,78, kombi yüzde 17,77, okul defteri yüzde 17,43, servis ücreti yüzde 17,21, otomobil (benzinli) yüzde 15,84.

FİYATI EN FAZLA DÜŞEN ÜRÜN; LİMON

Söz konusu ayda fiyatı en fazla düşen ürünler ise şunlar oldu:

"Limon yüzde 28,53, balık yüzde 13,46, havuç yüzde 11,37, elma yüzde 10,58, kuru soğan yüzde 8,47, patates yüzde 8,15, nohut yüzde 7,04, araba kiralama ücreti yüzde 7,02, tişört (erkek için) yüzde 3,36, sakatat yüzde 0,59, antep fıstığı yüzde 0,26, metro ücreti yüzde 0,13, zeytin yüzde 0,06, Terlik (kadın için) yüzde 0,03, toz şeker yüzde 0,05, kesme şeker yüzde 0,25, tahıl gevreği yüzde 0,31, özel lise ücreti yüzde 0,35, su faturası yüzde 0,60, çay yüzde 0,72."