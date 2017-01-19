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Fizik dersinde FETÖ propagandası yapan öğretmen adliyeye sevk edildi

Bursa’da Fizik Dersinde FETÖ propagandası yaptığı iddia edilen FETÖ’cü öğretmen ile Bursa merkezli 7 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 kişi adliyeye sevk edildi.

Fizik dersinde FETÖ propagandası yapan öğretmen adliyeye sevk edildi

19 Ocak 2017 09:45

Bursa'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen ve 7 ilde eşzamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan 27 kişiden 24'ü adliyeye sevk edildi. Dershanede öğrencilere Fetullah Gülen'in videosunu izletip 15 Temmuz gecesi yapılmak istenen darbeyi övücü sözler söylediği çekilen video ile ortaya çıkan fizik öğretmeni Ayhan K. da adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında yer aldı. Yapılan operasyonda 1 adet dolar, 1 adet silah ve birçok örgütsel doküman ile Fetullah Gülen'in el yazısıyla desteklediği bir tablo ele geçirilirken, gözaltına alınanlar ifadelerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevkedildi.

Sabah erken saatlerde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri arasında adliyeye getirilen zanlılar adliyenin arka kapısından içeriye alındı. Zanlıların büyük bir çoğunluğunun çantalarını hazırlamış olması dikkat çekti. 


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