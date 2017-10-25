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Fizik öğretmeni evinde ölü bulundu

Sivas’ta yakınları tarafından bir süredir ulaşılamayan fizik öğretmeni, evinde ölü olarak bulundu.

Fizik öğretmeni evinde ölü bulundu

25 Ekim 2017 17:51


Edinilen bilgiye göre, Sivas’ta yakınları tarafından dört gündür haber alınamayan 33 yaşındaki fizik öğretmeni Selçuk Ardıç , evinde ölü olarak bulundu. Yakınları fizik öğretmeni olan ama iş sağlığı güvenliği uzmanı olarak görev yapan Ardıç’tan haber alamayınca eniştesi S.A Yenişehir Mahallesi’ndeki evine gitti. Eve girdiklerinde Ardıç’ın cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Yapılan ilk incelemede olay şüpheli ölüm olarak görülüp inceleme başlatıldı. Kesin ölüm nedeni yapılacak adli tıp incelemesinden sonra belirlenecek. 

Etiketler: Fizik öğretmeni, ölü bulundu, Sivas

 

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