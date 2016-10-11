Fizik tedavi gerektiren hastalıklarda doktorlar ve fizyoterapistler tarafından hastaya evde uygulaması için verilen egzersizlerin doğru bir şekilde uygulanması hastanın motivasyonunu artırdığı gibi iyileşme sürecini de hızlandırıyor. Bu amaçla fizik tedavi hastaları ile uzmanları bir çatı altında buluşturan sanal fizik tedavi asistanı Vexrob’u geliştirdiklerini belirten kurucu ortak Güner Bayram, "Fizik tedavi konusunda yaşanan sıkıntılar, doktor-hasta iletişimin yetersizliği, verilen egzersizlerin kişilere özel olmaması ve doğru bir şekilde yapılamaması gibi nedenlerden dolayı hastaların fizik tedavi görerek iyileşebileceklerine dair motivasyonlarının düşük olması bizi sanal fizik tedavi asistanı geliştirmeye yönelten sebepler oldu. 2016 yılında bir fizyoterapistin veya bir doktorun hastasına birkaç A4 kağıdı üzerinden belirli egzersizleri verip ’’Buradaki egzersizleri yap’’ demesi yetersiz. Etrafımızda fizik tedavi alan birçok insan sorduğumuzda bu egzersizleri ya yapmadıklarını, unuttuklarını ya da resme bakarak nasıl yapacaklarını bilmedikleri cevabını alıyoruz. Bu da hem hasta hem de uzman açısından verimsizlik ve kaynak israfı ortaya çıkarıyor" dedi.

Türkiye’de fizik tedavi yeterince önemsenmiyor

Türkiye’de fizik tedavi ve rehabilitasyonun öneminin tam olarak kavranmadığına dikkat çeken Bayram, çoğu kişinin fizik tedaviyi günlük spor egzersizleri ile karıştırdığını belirtiyor. Fizik tedavi ve rehabilitasyonun ciddi bir anatomi bilgisi gerektirdiğinin altını çizen Bayram, "Gelişmiş ülkeler ile kıyasladığımızda Türkiye’de fizik tedavi ve rehabilitasyon alanındaki uzman sayısı yetersiz. 61 milyonluk Birleşik Krallık’ta 52 bin fizyoterapsit varken Türkiye’de bu rakam 12 bin civarında. Türkiye’de uzman başına düşen hasta sayısı Birleşik Krallığı’na kıyasla 6 kat daha fazla’’ şeklinde konuştu.

Video egzersizler hastaların motivasyonunu artırıyor

Sanal egzersiz asistanı Vexrob’un çalışma prensibi hakkında bilgi veren Bayram, "Sistem, fizik tedavi uzmanlarının hastalarına video egzersiz kütüphanesinden program oluşturmalarına dayalı olarak çalışıyor. Kayıtlı uzman hasta ekleyerek, hastalarına özel egzersiz programı oluşturuyor. Burada tekrar sayısı set sayısı, set arası bekleme, günlük tekrar ve haftalık tekrar gibi parametreleri de özelleştirebiliyor ve programı hastaya atıyor. Hastaların sisteme üye olup kendi kendilerine program oluşturmalarına izin vermiyoruz. Hem kayıt aşamasında hem kayıttan sonra kişilerin gerçek sağlık uzmanı olup olmadığını doğruluyoruz. Platformda egzersizler belirli kategoriler altında gösteriliyor. Profesyonel olarak hazırlanmış videoların ortalama süresi 31 saniye. Videoların sıkıcı ve uzun olmamasına dikkat ediyoruz. Video egzersizler hastaların fizik tedavi sonrası iyileşebileceklerine daire motivasyonu artırıyor. 1 Ekim itibarı ile fizyoterapist ve doktorlar tarafından ücretsiz kullanabilen Vexrob’ta sınırsız sayıda hasta, alt kullanıcı ve program oluşturabiliyor" dedi.