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fizy 21. Liseler Arası Müzik Yarışması'nda final heyecanı yaklaşıyor

Turkcell'in dijital müzik platformu fizy sponsorluğunda, bu yıl 21'incisi düzenlenen Liseler Arası Müzik Yarışması’nda, uygulama üzerinden gerçekleştirilen ve milyonlarca kişinin katıldığı oylama tamamlandı. Toplamda 35 ekibin sahne alacağı, büyük sürprizlerle dolu final için geri sayım başladı.

fizy 21. Liseler Arası Müzik Yarışmasında final heyecanı yaklaşıyor

24 Nisan 2018 16:36

'Dünyanın En Başarılı Gençlik Organizasyonu' ödülüne sahip, Serhat Hacıpaşalıoğlu önderliğinde End Productions tarafından düzenlenen, fizy 21'inci Liseler Arası Müzik Yarışması’nda finale giden yolculuk, büyük bir heyecanla devam ediyor. 23-24 Mart'ta İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi'nde, 30-31 Mart'ta Ankara MEB Şura Salonu'nda ve 6-7 Nisan'da İzmir Arena'da gerçekleştirilen elemelerde en başarılı performansı sergileyen 29 performansa, fizy’de düzenlenen online oylamalarda, en çok beğeniyi alan 6 performans da eklendi. Toplam 35 performansın yer alacağı final, 28 Nisan’da İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi’nde düzenlenecek. Organizasyon boyunca sahnelenecek tüm performanslar, final heyecanı ve ödül töreni fizy’den canlı olarak yayınlanacak, Bostancı Gösteri Merkezi’ne gelemeyenler, yarışmayı fizy’den on-line olarak takip edebilecek. 

Bu yılın sürprizi “Barış Manço Özel Ödülü”
Bu yılki organizasyonda Türk pop müziğinin unutulmaz ismi Barış Manço da, bir kez daha anılacak. Yarışma için hazırlanan fizy tanıtım filminde yer verilen Barış Manço teması, finale taşınacak ve büyük usta anısına, bir gruba 'Barış Manço Özel Ödülü' verilecek. Özel ödül, Barış Manço’nun eşi Lale Manço, oğulları Doğukan Manço ve Batıkan Manço tarafından kazanan ekibe takdim edilecek.

'Pop Efsanesi Ödülü' Nükhet Duru’ya
Türk pop müziğinin en güçlü yorumcusu Nükhet Duru’ya “Pop Efsanesi Ödülü” nün verileceği törende, birbirinden ünlü isimler de sahne alıp, izleyicilere keyifli anlar yaşatacak.

fizy 21'inci Liseler Arası Müzik Yarışması final programı
Tarih ... 28 Nisan 2018 Cumartesi
Yer ... İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi
Kapı Açılış ... 10:30
Yarışma ... 12:00 - 16:00
Jüri Değerlendirmesi ... 16:00 - 19:00
Ödül Töreni ... 20:00 - 22:00

6 dalda para ödülü
Yarışmada dereceye girecek grupların başarısı para ödülüyle taçlandırılacak. Dereceye girenlere toplam 6 dalda, 70 bin TL para ödülü verilecek. Ayrıca, jürinin performanslarına göre belirleyeceği 3 yarışmacıya, eğitim sponsoru Okan Üniversitesi tarafından karşılıksız eğitim bursu verilecek.  

 

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