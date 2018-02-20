fizy 21'inci Liseler Arası Müzik Yarışması’nda geri sayım sürüyor

Türkiye’nin en büyük gençlik organizasyonlarından 'fizy 21'inci Liseler Arası Müzik Yarışması' heyecanı adım adım yaklaşıyor. Serhat Hacıpaşalıoğlu önderliğinde End Productions tarafından aralıksız olarak 21 yıldır organize edilen yarışma, 2018’in genç müzik yeteneklerini keşfetmek için hazırlıklarını durmaksızın sürdürüyor. Müzik endüstrisine katkı sağlayan, yeteneklerin önünü açan, gençlere gerçek bir yarışma ortamında performanslarını sergileme şansı sağlayan organizasyonda; sesine ve sahne performansına güvenen liseli gençlerin başvuruları sürüyor.

Türkiye genelinde yaklaşık 8 bin okula duyurulan yarışmada, dereceye girenlere toplam 6 dalda, 70 bin TL para ödülü verilecek. Ayrıca, jürinin performanslarına göre belirleyeceği 3 yarışmacıya, eğitim sponsoru Okan Üniversitesi tarafından karşılıksız eğitim bursu sağlanacak.

Yarışmanın son başvuru tarihleri

İstanbul’da yarışacak okullar 5 Mart Pazartesi

Ankara’da yarışacak okullar 12 Mart Pazartesi

İzmir’de yarışacak okullar 19 Mart Pazartesi

Eleme tarihleri ve yerleri

İstanbul, 23-24 Mart 2018 / Bostancı Gösteri Merkezi

Ankara, 30 Mart 2018 / MEB Şura Salonu

İzmir, 6-7 Nisan 2018 / İzmiArena

Final tarihi ve yeri

İstanbul, 28 Nisan Cumartesi / Bostancı Gösteri Merkezi

Liseler Arası Müzik Yarışması Guinness Rekorlar Kitabı’nda

21 yıldır kesintisiz olarak düzenlenen ve birçok müzik yıldızının yetişmesine katkı sağlayan yarışmanın dev finalinde verilecek muhteşem ödüllerin yanı sıra, bu sene yarışacak 50 bininci öğrenci Guinness Rekorlar Kitabı’na girecek. Yarışma süresince eleme heyecanı sürerken fizy uygulaması üzerinden oylama yapılabilecek, katılımcıların performansları fizy’den değerlendirebilecek. Yarışmaya katılım ve ayrıntılı bilgi için fizy'nin internet adresinden ziyaret edebileceği belirtildi.