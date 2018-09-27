fizy dev festivalde 210 bin kişiyi ağırladı

fizy İstanbul Müzik Haftası; Atlantis Yapım, Zorlu Performans Sanatları Merkezi ve SM Production Group organizasyonuyla, fizy ana sponsorluğunda Zorlu PSM'de gerçekleşti. fizy kullanıcıları, festivali eş zamanlı olarak cep telefonlarından izleme imkanı buldu.

12 saat canlı konser yayını

fizy İstanbul Müzik Haftası, altı gün boyunca birbirinden renkli etkinliklere, efsane müzisyenlere ve genç sanatçılara, ilham veren paneller ve söyleşilere, imza günlerine ev sahipliği yaptı. ‘Müzikten daha fazlası' sloganıyla yola çıkan festivalde, 300 müzisyen ve 47 panelist ağırlandı, 5 farklı sahnede 36 konser, 13 panel ve 5 imza günü organize edildi. MFÖ, Athena, Bülent Ortaçgil, Teoman, Şebnem Ferah, Kenan Doğulu, Selda Bağcan, Nil Karaibrahimgil, Mor ve Ötesi ve Gripin gibi yerli sahnenin usta müzisyenlerini aynı sahnede buluşturan etkinliği, fizy uygulamasından da 210 bin kişi canlı izledi. 6 gün boyunca fizy uygulamasından toplam 12 saat canlı yayın yapıldı.

Son gün festivale damgasını vurdu

fizy uygulamasında, festivalin en kalabalık günü Pazar oldu. Alper Ersözer, Simge Sağın, Gökcan Sanlıman, Gripin ve Edis'in sahne aldığı son günü 55 bin 231 kişi mobil cihazlar üzerinden canlı izledi.

fizy'den yıldızlar geçidi

25 bin müzikseverin katıldığı festival boyunca Zorlu PSM'de adeta yıldızlar geçidi vardı. MFÖ, Athena, Bülent Ortaçgil, Teoman, Şebnem Ferah, Kenan Doğulu, Selda Bağcan, Nil Karaibrahimgil, mor ve ötesi ve Gripin gibi yerli sahnenin efsane müzisyenlerinden Kalben, Edis, Ece Seçkin, Alper Erözer gibi genç yıldızlara birçok isim sevenleriyle buluştu. Festivalin dünyaca ünlü konukları arasında 25'inci yıl konserleriyle Kruder & Dorfmeister ve Norveçli müzisyen Erlend ye & La Comitiva yer aldı.

fizy İstanbul Müzik Haftası kapsamında Türkiye'nin ilk dijital müzik ödülleri olan 'fizy Müzik Ödülleri' de Turkcell Sahnesi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.