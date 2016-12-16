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Fizy, ilk özel video çalışmasını Fatma Turgut’la gerçekleştirdi

Popüler müzik uygulamalarından fizy, ilk akustik video çalışmasını tamamladığını açıkladı. Fatma Turgut'un mini bir konser verdiği video çalışması Fatih’teki Sultan Sarnıcı'nın tarihi atmosferinde gerçekleşti.

Fizy, ilk özel video çalışmasını Fatma Turgutla gerçekleştirdi

16 Aralık 2016 12:57

Türkiye'nin en popüler müzik uygulamalarından fizy, ünlü şarkıcı Fatma Turgut'un seslendirdiği fizy’ye özel ilk akustik özel video çalışmasının çekimleri Fatih'teki Sultan Sarnıcı’nın tarihi atmosferinde gerçekleştirdiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, Fatih'teki Sultan Sarnıcı'nda gerçekleştirilen çekimlerde İlkbahar’da Kıyamet şarkısı ilk kez fizy’de akustik versiyonuyla yer aldığı, Fatma Turgut çekime özel Sen Ona Aşıksın, İlkbaharda Kıyamet, Son Perde, Ağlamam Zaman Aldı, Mey ve Yalnızlık Senfonisi şarkılarını da söylediği belirtildi. 

Etiketler: fatma turgut, fizy, ilk özel video çalışması


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