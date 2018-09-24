fizy İstanbul Müzik Haftası, yıldızlar geçidiyle son buldu

fizy İstanbul Müzik Haftası; Atlantis Yapım, Zorlu Performans Sanatları Merkezi ve SM Production Group organizasyonuyla, ‘fizy' ana sponsorluğunda Zorlu PSM'de gerçekleşti. ‘Müzikten daha fazlası' sloganıyla yola çıkan festival, 6 gün boyunca MFÖ, Athena, Bülent Ortaçgil, Teoman, Şebnem Ferah, Kenan Doğulu, Selda Bağcan, Nil Karaibrahimgil, Mor ve Ötesi ve Gripin gibi yerli sahnenin usta müzisyenlerini aynı sahnede buluşturdu. fizy İstanbul Müzik Haftası ayrıca müziğin genç yıldızlarından Kalben, Edis, Sena Şener, Alper Erözer gibi isimleri de sahnesine ekleyerek müzikseverlere unutulmaz bir Türk pop festivali deneyimi yaşattı. 6 gün boyunca birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapan etkinlik, usta müzisyenler ve genç sanatçıların performanslarının yanında paneller, söyleşiler, imza günleriyle sanatseverlere farklı bir deneyim yaşattı.

Sınırsız müzik ve fizy'den canlı yayın

fizy, gençleri ve kendini genç hissedenleri aynı etkinlikte buluşturdu. Festival boyunca gerçekleşen panel ve konserler, fizy uygulamasından da canlı olarak izlendi. Pazar günü sona eren festival, kapanışı; Edis, Gripin konserleri ve rock müziğin güçlü vokali Şebnem Ferah ile gerçekleştirdi.