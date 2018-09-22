fizy İstanbul Müzik Haftası'nın son panelinde müziğe destek veren şirketler konuştu

fizy'nin öncülüğünde gerçekleşen fizy İstanbul Müzik Haftası kapsamında gerçekleşen akademik çalışmaların sunulduğu panelleri serisi ‘Müziğe Destek Verenler' oturumuyla sona erdi. MediaCat Genel Yayın Yönetmeni Pelin Özkan moderatörlüğünde gerçekleşen panelde Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, Borusan Sanat Genel Müdürü Ahmet Erenli, Vestel Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Tunç Berkman ve Akbank Kurumsal İletişim Direktörü Murat Göllü'ye müziğe neden destek verdiklerini anlattı.

"Müzik neredeyse fizy de orada olacak"

Turkcell'in faaliyette bulunduğu her alan gibi, bu konuda da toplumsal değer oluşturan işbirlikleri ve sponsorluklara önem verdiklerini belirten İsmail Bütün, “Turkcell'in 25 yıllık serüveni boyunca Özgür Kız ile başlayan müzik ile buluşmamız, Turkcell'le bağlan hayata mottomuzla daha da pekişti. Kuruçeşme Arena'daki konser ve sinema etkinliklerimiz, geleneksel Harbiye Yıldızlı Geceler, Liselerarası Müzik Yarışması desteğimiz ve tabiiki Türkiye'nin yerli dijital müzik platformu fizy ile müziğe yatırıma devam ediyoruz. fizy İstanbul Müzik Haftası, bugüne kadar denenmemiş, müzikten daha fazlasını sunan bir etkinlikti. fizy markası ile çok güzel bir uyum sağlandı. Biz fizy olarak daha yeni başladık, sanatçının emeğinin hakkını vermek için, müziğin gelişmesi için yatırıma devam edeceğiz, müziğin olduğu her yerde fizy olarak var olmaya devam edeceğiz” dedi.

Klasik, caz ve ‘gururla yerli ile tam destek

20 yıldır müziğe destek verdiklerini belirten Ahmet Erenli, "Klasik müzik konserleri gençleri çok cezbetmiyor ama yıllardır hâlâ salonlarımız eksiksiz tam kapasite seyirciyle doluyor. Yani klasik müzikseverler her zaman var ve olmaya devam edecek” dedi.

Vestel'in ‘Gururla Yerli' sloganı doğrultusunda müziği desteklediklerini söyleyen Tunç Berkman ise "Sloganımıza uygun, günün sanatçılarını destekleyen yerli konserlerle gençleri yakalıyoruz” diye konuştu.

Akbank Kurumsal İletişim Direktörü Murat Göllü de "Akbank Caz, 30 yılına yaklaşıyor. Çocuk tiyatromuz ise daha uzun soluklu, tam 45 yıldır tüm Anadolu'yu geziyor. Yıllar önce bir düşünceyle topluma katkı sağlamak amacıyla başlamış bir etkinliği bugün 25 bine yakın sanat sever izliyor" ifadelerini kullandı.

Panellerin ardından eğlence Athena, Selda Bağcan, Emre Altuğ, Ömür Gedik ve Tuna Kiremitçi ile devam etti.

Festivalde sabaha kadar eğlence

Festival hafta sonunda sabaha kadar müzikle devam ediyor. Popüler kültür, Türk pop müziği ve yabancı sanatçı ve grupları aynı çatı altında buluşturan fizy İstanbul Müzik Haftası kapsamında Cumartesi günü Ece Seçkin, Nil Karaibrahimgil, Mor ve Ötesi, Teoman, Kenan Doğulu sahne alacak. Ayrıca gece yarısından itibaren Kruder & Dorfmeister'in 25'inci yıldönümü konseri yer alacak. After Party'de ise Dj Style-ist olacak. Ayrıca ünlü sanatçılar imza gününde sevenleriyle buluşacak