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fizy Liseler Arası Müzik Yarışması’nda eleme heyecanı başladı

Dijital müzik platformu fizy sponsorluğunda bu yıl 21. kez düzenlenen Liseler Arası Müzik Yarışması’nda geleceğin müzik yıldızları sahne performanslarını sergilemeye başladı. İstanbul Bostancı Gösteri Merkezinde düzenlenen ilk elemeye, İstanbul ve civar şehirlerden 196 okul katıldı.

fizy Liseler Arası Müzik Yarışmasında eleme heyecanı başladı

25 Mart 2018 14:45

'Dünyanın En Başarılı Gençlik Organizasyonu' ödülüne sahip fizy 21. Liseler Arası Müzik Yarışması’nda sahne heyecanı 23-24 Mart’ta İstanbul’da düzenlenen ilk elemeyle başladı. Bursa, Edirne, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova'dan toplam 196 okulun katıldığı İstanbul elemelerinde, bin 79 öğrenci sahneye çıkarak müzik yeteneklerini sergiledi. İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi’nde düzenlenen organizasyonda, geleceğin yıldızları muhteşem sahne performanslarıyla büyük beğeni kazandı. Sahneye çıkan 196 okul arasında en iyi performansı sergileyenler finale yükselme şansını yakaladı. Büyük heyecana sahne olan elemelerde, okul arkadaşlarını desteklemek için organizasyona katılan öğrenciler de onlar için hazırlanan özel kurgularla keyifli vakit geçirdi. 

İstanbul’da başlayan elemeler, 30 Mart’ta Ankara’da düzenlenecek ikinci eleme ve 6-7 Nisan’da İzmir’de düzenlenecek üçüncü elemeyle devam edecek. Hem İstanbul’da hem de Ankara ve İzmir’de sahneye çıkan ve performans sergileyen grupların video’ları Turkcell’in en popüler dijital müzik platformu fizy üzerinden çok kısa bir süre sonra izlenip ve desteklenebilecek. Elemede finale çıkma hakkı kazanamayan okullar arasından, fizy üzerinden izlenip en çok beğeni alan 6 okul, finale çıkmaya hak kazanan 30 performans arasına katılma şansını yakalayacak. İl elemeleri ve fizy üzerinden gelen oylarla seçilen toplam 36 okul finalde tekrar sahne alacak. fizy üzerinden devam edecek oylama ve destek organizasyonu #OKULUNUOYLASANA hashtag’i üzerinden sosyal medyada da takip edilebilecek.

Yarışmaya büyük ilgi 

21 yıldır kesintisiz olarak düzenlenen ve bu zamana kadar müzik dünyasına önemli yıldızlar kazandıran fizy Liseler Arası Müzik Yarışması, bu yıl da büyük ilgi gördü. Milli Eğitim Bakanlığının da izniyle ülkenin en büyük gençlik organizasyonu olarak düzenlenen yarışmaya Türkiye genelinde; 48 farklı şehirden, toplam 558 okul ve 2901 öğrenci sahne almak ve müzik yeteneğini sergilemek için başvuru yaptı.

6 dalda para ödülü 

Yarışmada dereceye girecek grupların başarısı para ödülüyle taçlandırılacak. Dereceye girenlere toplam 6 dalda, 70 bin TL para ödülü verilecek.

İcra dalında ilk üçe giren gruplar için 

1.lik Ödülü 10 bin TL
2.lik Ödülü 7 bin TL
3.lük Ödülü 5 bin TL

Orkestra ve Sahne Performansı dallarında ilk üçe giren gruplar için 

1.lik Ödülü 6 bin TL
2.lik Ödülü 4 bin TL
3.lük Ödülü 2 bin TL

Kız Solist, Erkek Solist ve Enstrüman dallarında ilk üçe giren yarışmacılar için 

1.lik Ödülü 3 bin TL
2.lik ödülü 2 bin TL
3.lük ödülü bin TL 

Ayrıca, jürinin performanslarına göre belirleyeceği 3 yarışmacıya, eğitim sponsoru Okan Üniversitesi tarafından karşılıksız eğitim bursu verilecek.  

 

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