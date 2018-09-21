fizy Müzik Ödülleri'nde jüri Türkiye'nin datası oldu

Kültür festivali fizy İstanbul Müzik Haftası kapsamında düzenlenen fizy Müzik Ödülleri, sahiplerini buldu. Yerli dijital müzik platformu fizy öncülüğünde, Türkiye çapında en çok dinlenen, takip edilen ve internette en fazla aranan müzik ve sanatçıların taranmasıyla oluşturulan ödül töreninin Burcu Esmersoy'un sunumuyla gerçekleşti. En İyi Erkek Sanatçı Ödülü'nü Tarkan alırken, yılın En İyi Kadın Sanatçısı ise Sezen Aksu oldu. 11 farklı kategoride verilen ödüllerin yanı sıra gece boyunca unutulmaz eğlence dolu anlar yaşandı. Ödül töreni fizy üzerinden de canlı olarak yayınlandı.

‘Dijital dünyada yeni jüri data'

Gecenin açılış konuşmasını yapan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, yerli dijital müzik platformu fizy ile bugün en yakın rakibine göre 4 kat daha fazla müzik dinlendiğini belirtti. “Dijital dünyada yeni jüri data” diyen Kaan Terzioğlu şöyle konuştu: “Dijital ekonomi hayatımıza girdiğinden beri bazı sektörler erken etkilendi. En erken etkileneni de aslında müzik sektörü oldu. Önce mp3'ler, sonra streaming teknolojileri çıktı ve artık 4G ile beraber sadece müziği dinlemiyoruz, müziği seyrediyoruz, canlı konserler yayınlıyoruz. 3.5 yıldır Turkcell'de dönüşüm içerisindeyiz. Bunu Türkiye'nin datasını Türkiye'de tutmak, Türkiye'nin üretici gücünü Türkiye'de değerlendirmek, mühendislerimizle platformlar kurmak, sanatçılarımızın emeğinin hakkını verecek ortamları oluşturmak için gerçekleştirdik. BiP ile anlık mesajlaşma platformu kurduk, Yaani ile arama motoru yaptık, müzik için fizy'yi oluşturduk, televizyon için TV+'ı ürettik. Bunları yaparken bize dediler ki, ‘Dünya devleriyle nasıl başa çıkacaksınız', Türkiye sayesinde başa çıkacağız. Çünkü bugün en yakın rakibimizden tam 4 kat büyük bir müzik platformumuz var. Dünyada örneği olmayan canlı konserleri yayınlayan, müşterimizin günde 47 dakikasına hizmet veren inanılmaz bir platform kurduk. İlk defa dijital dünya ile fiziksel hayatımızı bir araya getirdik ve Müzik Haftası'nı yapmaya karar verdik. Akademi çalışmalarından müthiş konserler ve ödül töreni ile karşınızdayız. Bu ödül töreninin bir özelliği var. Jüri yok. Jüri bütün Türkiye. Biz kendi platformumuz da dahil halka açık tüm kaynaklardan en çok dinlenen, en çok listelere seçilen, en çok takip edilen, ‘trend topic' olan bütün müzikle alakalı verileri taradık ve en doğru sonuçları belirledik. Turkcell olarak müziğe yatırım yapmaya, sanatçılarımızın emeğinin hakkını alması için çalışmaya devam edeceğiz.”

Geceden notlar

Gecede En İyi Erkek Sanatçı seçilen Tarkan adına ödülü Doğan Müzik Genel Müdürü Samsun Demir, TurkcellDijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ayşem Ertopuz'un elinden aldı. En İyi Kadın Sanatçı seçilen Sezen Aksu adına ise Zorlu PSM Genel Müdürü Murat Abbas, ödülü iletişim danışmanı Sibel Algan'a verdi. En İyi Çıkış Yapan Sanatçı Ödülü ise Aleyna Tilki'ye verildi. Ödülü veren Kaan Terzioğlu, “Çıkış yapan yeni, çaylak değil, ortalığı yıkan, interneti sallayan, trend topic olan sanatçılardır. Araştırmalar sonucunda da bu isim Aleyna Tilki oldu. Kendisini tebrik ediyorum” dedi.

Gecede ödül alan sanatçılar

En İyi Erkek Sanatçı -Tarkan

En İyi Kadın Sanatçı - Sezen Aksu

En İyi Çıkış Yapan Sanatçı - Aleyna Tilki

En İyi Grup - Mor ve Ötesi

En İyi Single - Mabel Matiz- Öyle Kolaysa

En İyi Video Klip - Aleyna Tilki

En İyi DJ - Mahmut Orhan

En iyi Söz ve Müzik - Ersay Üner

En İyi Albüm - Edis

En Çok Aranan Sanatçı - Ahmet Kaya (Ödülü alan eşi Gülten Kaya)

Tüm Zamanların Unutulmaz Grubu - MFÖ