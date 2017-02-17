Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Ekonomi
  •  » fizy yarışmasında kazananlar Tarkan konserine götürülecek

fizy yarışmasında kazananlar Tarkan konserine götürülecek

Turkcell'in müzik platformu fizy, kullanıcıları için özel bir yarışma düzenliyor. Yarışmada kazanan 9 kişi Tarkan’ın ABD konserine götürülecek.

fizy yarışmasında kazananlar Tarkan konserine götürülecek

17 Şubat 2017 16:03

Tarkan’ın Mart ayında ABD’de vereceği konserlerin sponsoru olan Turkcell, müzik platformu fizy kullanıcılarına özel bir fırsat sunacağını açıkaldı. Yapılan açıklamaya göre bu kapsamda düzenlenen yarışma ile fizy, kullanıcıları arasından 9 çift Tarkan’ın 3 Mart tarihinde New York’ta vereceği konser heyecanını yerinde yaşayacak. Ayrıca çoğu kişinin hayali olan Megastar Tarkan ile tanışıp sohbet edebilecek. Bunun için fizy uygulamasına girerek#fizyve#TarkanLiveUsetiketleriyle sevilen bir Tarkan şarkısının paylaşıldığı tweet ile yine aynı etiketleri kullanarak “Neden Tarkan konserine ben gitmeliyim?” sorusuna yanıt veren ikinci bir tweet atılması yeterli olacak.

19 Şubat’ta sona erecek yarışmanın sonucunda jürinin belirleyeceği 9 kişi, ABD gezisi ve Tarkan’ın 3 Mart’ta gerçekleştireceği New York konseri için çift kişilik davetiye kazanacak. Talihli çiftlerin yolculuğu 2 Mart’ta İstanbul’dan başlayarak 3 Mart’taki eşsiz konsere katılımları ve Tarkan ile tanışmaları sonrasında 5 Mart’ta İstanbul’a dönüş ile sona erecek.
 

Etiketler: fizy, tarkan, turkcell


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!