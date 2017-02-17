Tarkan’ın Mart ayında ABD’de vereceği konserlerin sponsoru olan Turkcell, müzik platformu fizy kullanıcılarına özel bir fırsat sunacağını açıkaldı. Yapılan açıklamaya göre bu kapsamda düzenlenen yarışma ile fizy, kullanıcıları arasından 9 çift Tarkan’ın 3 Mart tarihinde New York’ta vereceği konser heyecanını yerinde yaşayacak. Ayrıca çoğu kişinin hayali olan Megastar Tarkan ile tanışıp sohbet edebilecek. Bunun için fizy uygulamasına girerek#fizyve#TarkanLiveUsetiketleriyle sevilen bir Tarkan şarkısının paylaşıldığı tweet ile yine aynı etiketleri kullanarak “Neden Tarkan konserine ben gitmeliyim?” sorusuna yanıt veren ikinci bir tweet atılması yeterli olacak.

19 Şubat’ta sona erecek yarışmanın sonucunda jürinin belirleyeceği 9 kişi, ABD gezisi ve Tarkan’ın 3 Mart’ta gerçekleştireceği New York konseri için çift kişilik davetiye kazanacak. Talihli çiftlerin yolculuğu 2 Mart’ta İstanbul’dan başlayarak 3 Mart’taki eşsiz konsere katılımları ve Tarkan ile tanışmaları sonrasında 5 Mart’ta İstanbul’a dönüş ile sona erecek.

