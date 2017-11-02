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fizy’de ‘Premium’ dönemi

Turkcell'in dijital müzik platformu fizy’de ‘Premium’ dönemi başlıyor. fizy Premium, bireysel Turkcell üyelerine dinlediği şarkı kadar internet paketi kazandırıyor.

fizyde Premium dönemi

02 Kasım 2017 11:08

Turkcell'in dijital müzik platformu fizy, premium paketi ile sıradışı bir deneyim sunacağını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada; yerli-yabancı milyonlarca şarkıyı yüksek ses kalitesinde dinleme seçeneğinin yanı sıra binlerce video ve onlarca radyo kanalı sunan fizy’nin Premium Paketi ile hiçbir yerde olmayan sanatçı performansları da cep telefonuna geliyor. fizy Premium, üyelerine dinlediği şarkı kadar internet paketi kazandırıyor. 31 Aralık’a kadar ayda 100 şarkı dinleyen 250MB, 250 şarkı dinleyen 500MB ve 500 şarkı dinleyen kullanıcılar da 1GB internetin sahibi olacak. 

 

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