fizy’de ‘Premium’ dönemi

Turkcell'in dijital müzik platformu fizy, premium paketi ile sıradışı bir deneyim sunacağını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada; yerli-yabancı milyonlarca şarkıyı yüksek ses kalitesinde dinleme seçeneğinin yanı sıra binlerce video ve onlarca radyo kanalı sunan fizy’nin Premium Paketi ile hiçbir yerde olmayan sanatçı performansları da cep telefonuna geliyor. fizy Premium, üyelerine dinlediği şarkı kadar internet paketi kazandırıyor. 31 Aralık’a kadar ayda 100 şarkı dinleyen 250MB, 250 şarkı dinleyen 500MB ve 500 şarkı dinleyen kullanıcılar da 1GB internetin sahibi olacak.