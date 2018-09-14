fizy'den müzik festivaline yatırım

Müzik endüstrisi hızlı dönüşümünü sürdürürken, bu sektörün en büyük kazananı dijital müzik platformları oluyor. Turkcell'den yapılan açıklamaya göre dünyadaki çeşitli müzik platformlarının yanı sıra Türkiye'de açık ara ‘fizy dinleniyor. Müzik dünyasının nabzını tutan kurumlardan biri olan BuzzAngle Music‘in ABD ve Kanada piyasası için yaptığı bir araştırmaya göre geçen yıl ülkede stream olarak dinlenen şarkı sayısı yüzde 50.3 artarak 377 milyar adede ulaşmış.

Uluslararası Fonogram Endüstrisi Federasyonu'nun (IFPI) araştırması da benzer sonuçları gösteriyor. Globalde tüketicilerin yüzde 45'i müziğe dijital müzik platformları üzerinden erişiyor. Ücretli üyelik yapanların yüzde 90'ı de bu mecralara mobil telefonları üzerinden bağlanıyor.

“Müzik endüstrisine yatırım yapmaya devam ediyoruz”

Açıklamada görüşleri bulunan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Türkiye'de müzik piyasasının nabzını tutmaya devam ettiklerini belirterek “Dünya müzik endüstrisinde muazzam bir dönüşüm var.Amerika Kayıt Endüstrisi Birliği'nin (RIAA) rakamlarına göre; dijital platformlar şu anda müzik endüstrisinin lokomotifi olmuş durumda. RIAA raporuna göre, dijital müzik platformlarının geliri 5.7 milyar dolarla sektördeki toplam gelirin yüzde 65'ini oluşturuyor. Türkiye'nin açık ara lider dijital müzik platformu fizy sayesinde, kullanıcılarımız lisanslı şekilde müzik tüketiyor. fizy üzerinden şarkı dinleyen video izleyen, radyo tercih eden, hatta canlı konser izleme imkanı sunan bir platform olarak hizmet veriyor. Özellikle Türkiye'nin doğusundan başlayarak açık ara lider konumda olan fizy ile yeni bir başlangıç yapıyoruz. fizy İstanbul Müzik Haftası ile dijital müzik dünyasının nabzını bir festivale dönüştürüyoruz. Sadece konser değil, söyleşiler, paneller, özel partilerle altı gün boyunca kesintisiz bir müzik şöleni sunacağız. İlklerin şirketi Turkcell olarak bir ilke daha öncülük etmekten gurur duyuyoruz ve yine Türkiye'de ilk defa festival kapsamında fizy Dijital Müzik Ödülleri düzenliyoruz. Turkcell olarak Türkiye'de müzik endüstrisini sahipleniyor ve bu alanda yatırım yapmaya devam ediyoruz” dedi.

Sınırsız müzik ve fizy'den canlı yayın

Türkiye'deki veriler de dünya ile paralellik gösteriyor. Turkcell mühendisleri tarafından sürekli geliştirilen fizy, müzik ve teknolojiyi buluşturarak inovatif hizmetlerle kullanıcılarına hizmet veriyor. Müziği dinleyerek değil izleyerek de takip etmek isteyenlere özel seçenekler sunan fizy, sektörün öncülüğünü üstlenerek bir ilke imza atıyor ve Türkiye'de ilk defa gerçekleşecek ve tam altı gün sabahtan akşama dek süren bir müzik festivali düzenliyor. fizy İstanbul Müzik Haftası, Türk popüler müzik kültürüne yönelik her şeyi bir arada sunacak. En önemlisi de müziği telefondan dinleyen gençlere yeniliklerle dolu bir deneyim yaşatacak. Athena'dan MFÖ'ye, Şebnem Ferah'tan Bülent Ortaçgil'e yerli sahnenin en sevilen isimleri 18-23 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek ‘fizy İstanbul Müzik Haftası'nda müzikseverlerle buluşacak. Paneller, söyleşiler ve çok özel partilerin yanı sıra fizy üzerinden de canlı konserleri izleme imkanı olacak.

Paneller, imza günleri, söyleşiler

fizy İstanbul Müzik Haftası Atlantis Yapım, Zorlu Performans Sanatları Merkezi ve SM Production Group organizasyonuyla, fizy ana sponsorluğunda Zorlu PSM'de olacak. MFÖ, Athena, Bülent Ortaçgil, Teoman, Şebnem Ferah, Kenan Doğulu, Selda Bağcan, Nil Karaibrahimgil, Mor ve Ötesi ve Gripin gibi yerli sahnenin usta müzisyenlerini aynı sahnede buluşturan fizy İstanbul Müzik Haftası, müziğin genç yıldızlarından Kalben, Edis, Sena Şener, Alper Erözer gibi isimleri de sahnesine ekleyerek müzikseverlere unutulmaz bir Türk pop festivali deneyimi yaşatmaya hazırlanıyor. Altı gün boyunca birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapacak fizy İstanbul Müzik Haftası, usta müzisyenler ve genç sanatçıların performanslarının yanında paneller, söyleşiler, imza günleriyle Türkiye'nin ilk popüler kültür festivali olma özelliğini taşıyor.