Grip, nezle gibi üst solunum yolu hastalıklarının yanı sıra fiziksel hastalıkların da soğuk hava etkisiyle arttığı bu dönemlerde Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Fizyoterapisti Doğukan Çavlu, önemli uyarılarda bulundu. Çavlu; eklem rahatsızlıkları, kireçlenme, fibromiyalji gibi sıcaklık değişimlerine hassas olan eklemler, hücreler arası sıcaklık farkı nedeniyle bazı maddeleri difüze edemediğinden özellikle sırt bölgesinde kireçlenme veya kulunç olarak etkisini gösterdiğini belirtti.

Kireçlenme ve benzeri eklem hastalıklarını engellemek için en önemli çözüm önerilerini paylaşan fizyoterapist Çavlu, ayak altının ve sırt bölgesinin soğuktan korunması gerektiğini belirtti. Ayrıca düzenli germe egzersizleri yapılmasının bölgesel kan dolaşımını arttırması nedeniyle eklem şikayetlerine iyi geleceğini ifade etti.