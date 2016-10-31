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Fizyoterapist Doğukan Çavlu: “Kireçlenmeyi önlemek için germe egzersizleri yapılmalı”

Kış aylarının yaklaşması ile birlikte artan eklem rahatsızlıklarına karşı uyaran uzman fizyoterapist Doğukan Çavlu, “Kireçlenme ve fibromiyalji gibi hastalıklarda ayak altını ve sırt bölgesini soğuktan mümkün olduğunca korumalı ve düzenli germe egzersizleri yapılmalı” dedi.


31 Ekim 2016 15:01

Grip, nezle gibi üst solunum yolu hastalıklarının yanı sıra fiziksel hastalıkların da soğuk hava etkisiyle arttığı bu dönemlerde Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Fizyoterapisti Doğukan Çavlu, önemli uyarılarda bulundu. Çavlu; eklem rahatsızlıkları, kireçlenme, fibromiyalji gibi sıcaklık değişimlerine hassas olan eklemler, hücreler arası sıcaklık farkı nedeniyle bazı maddeleri difüze edemediğinden özellikle sırt bölgesinde kireçlenme veya kulunç olarak etkisini gösterdiğini belirtti.

Kireçlenme ve benzeri eklem hastalıklarını engellemek için en önemli çözüm önerilerini paylaşan fizyoterapist Çavlu, ayak altının ve sırt bölgesinin soğuktan korunması gerektiğini belirtti. Ayrıca düzenli germe egzersizleri yapılmasının bölgesel kan dolaşımını arttırması nedeniyle eklem şikayetlerine iyi geleceğini ifade etti. 

Etiketler: Doğukan Çavlu


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