Diğer
Kategoriler

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.

Flamenko’nun yıldızı, Türkiye’de ilk kez sahne alacak

Flamenko’nun yıldızı Laura De Los Angeles, Türkiye’de ilk kez ‘19. Uluslararası Antalya Piyano Festivali’nin açılış konserinde sahne alacak.

Flamenkonun yıldızı, Türkiyede ilk kez sahne alacak

30 Ağustos 2018 11:16

“Uluslararası Antalya Piyano Festivali”, bu yıl 19. kez, 1-9 Eylül tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecek. Tüm dünyadan önemli sanatçıların yer aldığı ve sanat yönetmenliğini şef Gürer Aykal’ın yaptığı festivalin açılış konserini ise Flamenko’nun yıldız ismi Laura De Los Angeles yapacak. 

İspanya’nın önemli kadın Flamenko sanatçılarından Laura De Los Angeles, ilk kez festival için Türkiye’ye geldi. Piyanist ve şarkıcı kimliği ile çok yönlü bir kariyer sunan Angeles’a sahnede 8 müzisyen ve 4 dansçı eşlik edecek.
Piyano başındaki yetenekli dokunuşları ve Flamenko ruhunu yansıtan dansları ile renklenecek gösteri, izleyicilere unutamayacakları bir müzik ziyafeti sunacak. 

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in katılımı ile gerçekleşecek “19. Uluslararası Antalya Piyano Festivali” açılış konseri, 1 Eylül 2018 Cumartesi Günü Antalya Kültür Merkezi, Aspendos Salonu’nda saat 20.30’da başlayacak.  

Etiketler: flamenko

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 33°C

  • Ankara

    Ankara 32°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç