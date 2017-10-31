Flamingolar Türkiye'yi sevdi

Osmangazi Köprüsü'ne kavis verdirip ses duvarı yaptıran, son sayımlara göre başta flamingolar olmak üzere 202 kuş türüne ev sahipliği yapan Altınova Herkes Lagün’ü Türkiye’nin tek tapulu lagünü olarak kuşları 10 ay boyunca konuk ediyor.

Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan, bazı kuş türlerinin kış aylarını geçirmesi dolayısıyla "Kuş oteli" olarak da bilinen Hersek Lagünü, bugünlerde ağırladığı flamingolarla renkli görüntüler oluşturuyor. Geçtiğimiz yıllara göre bu yıl daha erken gelip daha uzun kalan flamingoların sayıları da bir önceki seneye göre tam iki kat arttı.

Kuş oteli haline gelen lagün hakkında bilgi veren Altınova Belediye Başkanı Metin Oral,“Burası Türkiye’de tek tapulu göldür. Atatürk tarafından Selanik'li bir vatandaşımıza gölü besleyen dere yatağı ile verilmiştir. Gölü korumak amaçlı yapıldığı düşünülüyor. Gölün tapu sahipleri ölmeden önce de Darülacazeye bağışlamışlar. Şu an tapusu Darülacaze üzerinedir. Bizde burayı koruma amacı ile kiraladık. Başka bir amacımız yoktur. Biz geldiğimiz zaman burada avcılık yapılıyordu ve hepsi yasaklandı. Şimdi kuş cenneti haline geldi. İçindeki bitkisi, üstündeki kuşlarıyla bizim için çok önemli bir nokta. Burada daha önce balıkçılık da yapılıyormuş ama şimdi o da yapılmıyor. Tamamen koruma altına alındı. Doğal dokusu ile korumaya çalışıyoruz. Şu ana kadar 202 kuş türü tespit edildi” dedi.

Flamingoların lagünün simgesi haline geldiğini anlatan Oral, “Bu sene erken ve çok sayıda geldiler. Yazın da çok geç gittiler. Normalde mayıs ayı gibi gidiyorlardı, bu yıl haziran sonuna kadar buradaydılar. Burayı sevdiler ve çoğaldılar. Tabi göl aynı zamanda tarihi bir doku. Hemen gölün arkasındaki tepe antik kent, yanında bir külliye ve ön tarafında bir deniz feneri var. Hem arkeolojik hem de doğal SİT alanıdır. Restorasyon projelerimiz yapıldı. Deniz fenerinin restorasyon projesi hazırlandı. Önümüzdeki günlerde kademeli olarak hayata geçirilecek” şeklinde konuştu.

Hersek Lagünü’nde ki kuşların sayımını ve tespitini yapan kuş gözlemcisi Fatih Bülbül ise 150 hektar alan üzerinde bulunan lagünde 200’ü aşkın kuş türünün olduğuna dikkat çekti. Flamingolar başta olmak üzere ördek ve balıkçıların burada yaşadığını ve ürediğini anlatan Bülbül, “Alanda üreme de söz konusu. Yaklaşık 26 kuş türü alan ve çevresinde üremektedir. Bunların 10 bini su kuşlarıdır” diye konuştu.

Samet Doğru-Uğur Uslubaş