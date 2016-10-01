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Flamingolar Van’ı sevdi

Her yıl İran'ın Urumiye Gölü'nden gelerek Van Gölü havzasında bir süre konakladıktan sonra Afrika ülkelerine giden flamingolar, bu yıl Erçek Gölü çevresinden ayrılmadı.

Flamingolar Vanı sevdi

01 Ekim 2016 12:31
Flamingolar Van’ı sevdi - Tıkla İzle

Göl çevresinde kuraklıkla birlikte oluşan bataklıklar flamingolar için beslenme alanı haline geldi. Flamingoların göçünü her yıl takip eden Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Lokman Aslan, besin kaynağının yoğunluğu nedeniyle flamingoların sayısının geçen yılın aynı ayına göre iki kat daha fazla olduğunu söyledi. Bu sene Flamingolarda her hangi bir olumsuzluğun olmadığını ifade eden Doç. Dr. Lokman Aslan, “Buradaki ortamda insan yaşam alanının uzak olması, tarım alanlarının uzak olmasından ve atık ve tarım ilaçlarının olmadı bir alan. Bundan dolayı bir sıkıntı yaşanmadı. Vatandaşlarımızın buraya gelip bu flamingoların güzel görsel şölenini izlemelerini tavsiye ediyorum. Flamingolar bu ayın sonuna kadar burada olacaklar” dedi

Van Denizinin Kardeşi Erçek Gölü Kuş Cenneti, Van Denizinin doğusunda oluşmuş bir set gölüdür. En derin yeri 40 metre; ortalama derinlik 18.45 metredir. Türkiye’de bulunan 453 kuş türünün yarısı, Erçek Gölü Havzasında varlığını sürdürmektedir. Erçek Gölü kuş cenneti; Kılıçgaga, Dikkuyruk, Büyük Cılbıt, Kara Boyunlu, Batağan, Angıt, Flamingo, Yaz ördeği, Van Denizi martısı gibi onlarca kuş türünün barındığı zengin bir doğal ortamdır. Kuş cenneti yalnız yerel türlerin değil Flamingolar gibi göçmen kuşların da önemli konaklama ve üreme alanlarındandır. Dünyanın en büyük Flamingo konaklama alanlarından birine ev sahipliği yapmaktadır. Göl ulusal ve uluslararası sınıflandırılmalarda önemli kuş alanları arasında “B” sınıfı sulak alanlar içinde gösterilmektedir. Bu kategorideki sulak alanlar; genelde nesli tükenmekte olan kuşları barındırmaktadır. Kuş gözlemcileri için bir cennet Türkiye’nin sahip olduğu tüm sulak alanların yaklaşık 1/3’ü Van Denizi Havzası ile Erçek Gölünden oluşmaktadır. Bu özellik kuş turizmi açısından son derece avantajlı bir konum sağlamaktadır. Özellikle biyoturizm ve ornitoturizm açısından Erçek Gölü kuş cenneti dünyanın önemli merkezlerinden biridir. Burada bulunan kuş gözlemevleri meraklılarına hizmet vermektedir.

ŞÜKRÜ AKYÜZ 

Etiketler: Erçek Gölü Kuş Cenneti, Urumiye Gölü


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