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Flaş iddia! Advocaat istifa edebilir...

Fenerbahçe’nin Kasımpaşa ile oynayacağı maç ligdeki en kritik maç olarak nitelendiriliyor. Puan kaybı durumunda Advocaat’ın istifa edebileceği bile iddialar arasında.

Flaş iddia! Advocaat istifa edebilir...

19 Şubat 2017 10:51

Süper Lig'de bugün formunun zirvesinde olan Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Fenerbahçe'de herkes bu kritik maça kilitlenmiş durumda. Haftaya girilirken lider Beşiktaş ile arasında 8 puan fark olan Fenerbahçe'nin bu maçta puan kaybetmesi durumunda şampiyonluk şansının çok ama çok azalacağı ifade ediliyor. Yönetim ve camia bu maçı ligin dönüm maçı olarak nitelendiriyor. Yenilgi veya beraberlik durumunda teknik patron Dick Advocaat'ın yönetimin kendisine yeni sözleşme önermesine rağmen istifa edebileceği bile kulislerde konuşuluyor! Fenerbahçeli futbolcular da kendi aralalarında konuşarak bu maçın önemine dikkat çekiyorlar.

RUSYA'DAKİ FUTBOL ENDİŞELENDİRİYOR

Kasımpaşa maçının kritik önemine karşın UEFA Avrupa Ligi'nde Krasnodar karşısında alınan 1-0'lık yenilgiden ziyade ortaya konan kötü futbol herkesi endişelendiriyor. Takımın son durumu öktü sonuç ihtimalini de ortaya koyuyor. Başkan Aziz Yıldırım, Advocaat ile bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaparken, Hollandalı hocanın da futbolcularına sürekli olarak uyarılarda bulunduğu da gelen haberler arasında..

Kaynak: Takvim gazetesi

Etiketler: Advocaat, fenerbahçe


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