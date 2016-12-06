Florbolun Türkiye’deki gelişimini sağlamak ve yeni sporcular kazandırmak amacıyla düzenlenen seminere Florbol Türkiye Başkanı Polat Taşkın, İkinci Başkanı Hank Vainio, Eğitim Sorumlusu Abdullah Tulunay ve çeşitli okullardan beden eğitimi öğretmenleri katılım gösterdi. Gün boyu süren eğitimlerde temel florbol kuralları ve antrenman metotları anlatılırken, saha içi uygulamalar da yapıldı.

Florbolun tarihini anlatan Florbol Türkiye Eğitim Sorumlusu Abdullah Tulunay, florbolun İskandinav ülkelerinde ortaya çıkan ve gelişen bir spor dalı olduğunu söyleyerek, ilk olarak 1970 yılında İsveç’te oynanmaya başlandığı ifade etti. Tulunay, 1986 yılında Uluslararası Florbol Federasyonu'nun (IFF) kurulduğunu belirtti.

Florbol ile ilgili istatistikleri paylaşan Tulunay, dünya üzerinde beş binden fazla florbol kulübü olduğunu söyledi. Tulunay yaklaşık 300 bin profesyonel oyuncu olduğunu ve her yıl 3 milyondan fazla kişinin de florbol oynadığının altını çizdi.

2004 yılında Türkiye’ye yabancı ülkelerden gelen diplomatların katkılarıyla florbolun başladığına dikkat çeken Tulunay, günümüzde Türkiye’de yetmişe yakın florbol kulübü olduğunu ve her yıl turnuvalar düzenlediklerini söyledi.

Tulunay, temel antrenörlük ve hakemlik eğitimi verdikleri seminerler ile florbolu Türkiye’de daha da yaygınlaştırmayı hedeflediklerini ifade etti.

“FLORBOL TAKIMI KURMAK İSTİYORUZ”

İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, florbol antrenörlük ve hakemlik eğitimine ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, florbolun kolay oynanan bir spor olmasına dikkat çekti. Yeltekin, okullarında florbol kursları vererek florbol takımları kurmak istediklerini aktardı. Florbolun güzel bir okul sporu olacağına inandığını vurgulayan Yeltekin, "Düşük maliyetli ve tehlikesiz bir spor olmasının yanı sıra her yaştan çocuğumuzun da rahatça bu sporu yapacağını düşünüyorum" dedi.

