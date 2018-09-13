Florence Kasırgası yaklaşırken tahliyeler sürüyor

Federal Acil Durum Kontrol Ajansından Jeff Byard “Bu yumuşak bir dokunuş olmayacak, Carolina kıyılarına Mike Tyson yumruğu gibi inecek. Bugün tahliye için son iyi gün” uyarısında bulundu.

Güney Carolina, Kuzey Carolina ve Virginia eyaletlerinde 1 milyondan fazla kişinin zorunlu tahliyesi için eyalet valileri fırtına kıyıya ulaşmadan 36 saat öncesinden karar almış durumdalar.

Halk açıl ihtiyaçları gidermek ve yaklaşan felakete önlem olarak marketleri boşalttı.

En son 1980lerin sonunda kasırgaya yakalanmış olan bölgeye Florance kasırgası saatte 200 kilometreyi bulan rüzgarlarla 3'üncü sınıf kasırga olarak yaklaşıyor. Kasırganın etkisinin perşembe öğle saatlerinden itibaren hissedileceğini söyleyen yetkililer rüzgarların etkisi ile perşembe öğleden sonra veya Cuma sabaha doğru fırtına dalgalarının etkisi ile su baskınlarına karşı hazırlıklı olunması uyarısında bulunuyorlar.

Ulusal Kasırga Merkezi kasırga ile ilgili “hayatı tehdit eden fırtına dalgaları ve yağmur bekleniyor” uyarısı yaparken kasırganın ilerleme biçimi nedeni ile bazı bölgelerin 24 saatten fazla kasırga rüzgarlarına maruz kalabileceği konusuna dikkat çeken meteorolojistler , fırtına dalgalarının 4 metreyi bulabileceğinden bahsediyor.

Kasırga yaklaşırken bugün Beyaz Saray'da da Başkan Donald Turmp, Başkan yardımcısı Pence ve Ulusal Güvenlik bakanı Nielsen ile birlikte basın toplantısı yaptı. Eyalet ve acil durum kuruluşu FEMA ile yakın çalıştıklarını söyleyen Trump, “Herkes hazır, ancak gelen ülkemizi vuran en büyük kasırgalardan biri” dedi.

