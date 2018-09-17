Florence kasırgasında bilanço artıyor: 17 ölü

ABD'nin Güney ve Kozey Carolina eyaletlerini vuran Florence kasırgasının meydana getirdiği seller Wilmington şehri ve iç bölgelerin hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Florence kasırgasında hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye ulaştığı bildirilirken Kuzey Carolina Valisi Roy Coope, hayati tehlike riskinin artmaya devam ettiğini söyleyerek halka uyarıda bulundu.

Wilmington şehrin içine ve dışına giden yollar sular altında kalıp, nehirlerin su seviyeleri yükselmeye devam ederken, şehir sakinleri su gibi temel ihtiyaçlar için mağaza ve restoran önlerinde saatlerce bekliyor.

On binlerce kişi için tahliye emri

Bölgede bulunan Cape Fear, Little River, Lumber, Waccamaw ve Pee Dee nehirlerindeki suların tehlikeli seviyelerde yükselmesi yüzünden on inlerce kişi için tahliye emri verildi.

New Hanover İlçesi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Woody White, yetkililerinyaklaşık 120 bin kişinin bulunduğu kıyı kentine yiyecek ve su getirmeyi planladıklarını söyledi. White, "Tüm yollarımızı su bastı, Wilmington'a erişim yok" dedi. Lumber nehri yakınlarında yaşayan bölge sakinleri suların yükselmesi nedeniyle tahliye edilirken evlerinden direk kayıklara bindirildi. Suların yükselmeye devam ettiği takdirde 250 mil uzaklıktaki kasabaların dahi etkilenebileceği bildirildi.