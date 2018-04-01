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Florida'da havuzda timsah bulundu

ABD’nin Florida eyaletinde bir evin yüzme havuzunda bir timsah türü olan aligator bulundu. Florida polisi, timsahın video ve fotoğraflarını yayınladı.

Floridada havuzda timsah bulundu

01 Nisan 2018 13:41

Florida’nın Nokomis bölgesinde bir evin yüzme havuzunda Alligatoridae familyasına ait bir timsah türü olan aligator bulundu. Ev sahipleri yüzme havuzlarındaki timsahı görünce panikle polisi aradı. Polis ekipleri ile olay yerine gelen bir avcı iple timsahı çekerek havuzdan çıkardı. Sarasota County polisi, sosyal medyada timsahın havuzdan çıkarılma anını gösteren bir video ile fotoğraflar yayınladı.
Amerika aligatörü, ABD’nin Kuzey Karolina, Güney Karolina, Georgia, Florida, Alabama, Mississippi, Arkansas, Louisiana, Teksas ve Oklahoma eyaletlerinde bulunuyor. Sulak alanda yaşayan hayvanların evlere girdikleri görülebiliyor.  

 

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