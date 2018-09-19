Florya'da Azeri iş adamı ofisinde silahlı saldırıya uğradı

Olay, saat 20.00 sıralarında Florya Şenlikköy Mahallesi'nde Florya Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu öğrenilen Etimad İsmayilov ve Gözel D. Florya'daki ofiste bir araya geldi. İş adamı Etimad İsmayilov ile Gözel D. arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Gözel D. işadamı İsmayilov'u başından ve kalbinden silahla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Saldırı sonrasında ağır yaralanan Azeri iş adamı İsmayilov en yakın özel hastaneye kaldırılarak müdahale edildi. Yapılan müdahalelerin ardından iş adamı İsmayilov kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ofisin bulunduğu yere gelerek inceleme yapan polis ekipleri, il genelinde şüpheli Gözel D.'yi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Alper Suat Tutaşı - Sadık Kahraman