Fm 2018 yenilikler neler? Football Manager 2018 Wonderkids listesi ve sistem gereksinimleri

Football Manager 2018 Kasım ayı itibariyle Windows PC, Mac ve Linux için piyasaya çıktı. 600.000'in üzerinde gerçek oyuncu ve personelden oluşan oyun bu sene de oyuna eklenen yeni özellikleri ile birlikte oldukça dikkat çekeceğe benziyor. Popüler menajerlik oyunu geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, bu yıl da Türkçe olarak piyasaya sürüldü. İşte oyun ile ilgili ayrıntılı bilgiler...
İŞTE FM 2018'TEKİ YENİLİKLER
Takım Dinamiği
Uyumlu bir kadro, sahada daha iyi sonuçlar sergiler. Oyuncularınız arasında sahada ve saha dışında ortaklık kurarak ve iyi bir soyunma odası atmosferi yakalayarak kadronuzun en iyi performansı göstermesini sağlayabilirsiniz.
Canlı Maç Günü
Yepyeni bir grafik motoru serinin geçmişindeki en iyi aydınlatmanın, stadyumların ve oyuncu modellerinin yanı sıra fikstürlerinizi hayata geçiren daha şık maç arayüzü ve modernleştirilmiş bir sunum üretiyor.
Gerçeklere Dayanan Oyuncu Araştırma Sistemi
Daha geniş oyuncu araştırma seçenekleriyle bir araya geldiğinde size olası anlaşmalarla ilgili daha iyi bir genel bakış sağlayan daha ayrıntılı veri analizi dahil olmak üzere dünyanın en büyük kulüpleri tarafından kullanılan tekniklerin gerçek hayatı yansıtan bir temsili.
Spor Bilimi
Yeni Tıp Merkezi, kadronuzun sakatlık durumuyla ilgili daha eksiksiz bir genel bakış sunarken sağlık ekibiniz oyuncuların sakatlık riski ve antrenman sırasında oluşan sakatlıklardan nasıl kaçınılacağı konusunda geri bildirim sağlar.
Taktikler
Football Manager 2018'de taktikler sekmesine tıkladığınızda oyunun eski serilerine göre taktikler ekranındaki büyük değişikliği hemen fark edeceksiniz. Artık "taktikler" ve "oyuncular" olmak üzere iki ayrı panel olduğunu göreceksiniz Yeni taktikler ekranı artık daha düzenli ve kullanılması daha kolay bir durumda.
Taktikler alanınında, taktik analizi mevcut ve yeni eklenen Izgara katmanı, her bir oyuncu için ayarlanan diziliş ve rolleri dikkate alarak potansiyel pozisyon alanlarını gösteriyor. Oyunda Kırmızı veya turuncu alanlar, özellikle savunmasız olunan bölgeleri gösteriyor.
Bu yılki sürümde ilk kez bazı oyuncu rolleri de kendini gösteriyor. Oyuna yeni takım talimatları eklenmiş durumda. Oluşturduğunuz takımda maç sırasında oyuncularınızdan rakip alanda verkaç yapmalarını isteyebilir, oyuncu talimatları menüsünde oyunculara belirli bir pozisyonu hedeflemeleri talimatını verebilir ve orta saha oyuncularından topla geniş açıda koşmalarını isteyebilirsiniz.
Serbest vuruşlara dair daha fazla seçenek mevcut. Bu yeni eklenen özellik sayesinde maç sırasında serbest vuruşun alındığı yere bağlı olarak farklı serbest vuruşlar ayarlayabilirsiniz.
Takım içinde arkadaşlık grupları var, böylece bir takımda kimlerin iyi geçindiğini ve kimin dışarıda kaldığını görebilirsiniz.
Takım içindeki sakatlıkları kolayca izleyebilirsiniz. Sağlık ekibinin kullanım etkinliği arttırılmış durumda.
Fantezi Draft
Akış için harika olan bir arayüz ve Fantezi Draft deneyimini kendinize göre uyarlamanıza yardımcı olan yeni ayar seçenekleriyle yeniden tasarlanmıştır ve daha yüksek bir kadro bütçesi ve bir Hızlı Başlangıç seçeneği içerir.
Futbol Zekâsı
Abartılı transfer ücretlerini ve sözleşme değerlerini yansıtan daha gerçekçi bir transfer pazarı, büyük anlaşmaları yapmanıza yardımcı olacak daha fazla madde ve oyun dünyasından daha bağlamsal bilgileri göz önünde bulunduran daha akıllı transfer seçeneği
FM 2018 Minimum Sistem Gereksinimleri:
İşletim Sistemi: Windows Vista (SP2), 7 (SP1), 8/8.1, 10 (1703/Creators Update) – 64-bit or 32-bit
İşlemci: Intel Pentium 4, Intel Core or AMD Athlon – 2.2 GHz +
Bellek: 2 GB RAM
Ekran Kartı: Intel GMA X4500, NVIDIA GeForce 9600M GT or AMD/ATI Mobility Radeon HD 3650 – 256MB VRAM
DirectX: Sürüm 9.0c
Depolama: 7 GB kullanılabilir alan
Football Manager 2018 Wonderkids Listesi
İsim-Yaş-Kulüp
1 Gianluigi Donnarumma 18 AC Milan
2 Ousmane Dembele 20 Barcelona
3 Gabriel Jesus 20 Man City
4 Kylian Mbappe 18 PSG
5 Pietro Pellegri 16 Genoa
6 Leon Bailey 19 Leverkusen
7 Moise Kean 17 Verona
8 Youri Tielemans 20 Monaco
9 Kai Havertz 18 Leverkusen
10 Willem Geubbels 15 Lyon
11 Rodrygo 16 Santos
12 Andrija Zivkovic 20 Benfica
13 Franck Kessie 20 AC Milan
14 Abdelhak Nouri 20 Ajax
15 Federico Valverde 18 Coruna
16 Amadou Diawara 19 Napoli
17 Mikel Oyarzabal 20 Real Sociedad
18 Lewis Cook 20 Bournemouth
19 Theo Hernandez 19 Real Madrid
20 Jesus Vallejo 20 Real Madrid
21 Ruben Neves 20 Wolves
22 Dani Cabellos 20 Real Madrid
23 Paulinho 16 Vasco De Gama
24 Mateus Vital 19 Vasco De Gama
25 Wendel 19 Fluminese
26 Charly Musonda 20 Chelsea
27 Renato Sanches 19 Swansea
28 Nikola Milenkovic 19 Fiorentina
29 Federico Chiesa 19 Fiorentina
30 Goncalo Guedes 20 Valencia
31 Benjamin Henrichs 20 Leverkusen
32 Thiago Almada 16 Velez
33 Gabriel Barbosa 20 Benfica
34 Dayot Upamenco 18 RB Leipzig
35 Kuki 19 Cartagena
36 Breel Embolo 20 Gelsenkirchen
37 Carlos Sober 20 Valencia
38 Arthur 20 Gremio
39 Jordi Mboula 18 Monaco
40 Vitinho 17 Corinthians
41 Alex Meret 20 Spal
42 Reiss Nelson 17 Arsenal
43 Gedson Fernandes 18 Benfica
44 Wilfred Ndidi 20 Leicester
45 Kieran Tierney 20 Celtic
46 Aaron 20 Espanyol
47 Thiago Maia 20 Lille
48 Adrien Bongiovanni 17 Monaco
49 Christian Fruchtl 17 Bayern Munich
50 Amine Gouiri 17 Lyon
Cem Radış