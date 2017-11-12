Fm 2018 yenilikler neler? Football Manager 2018 Wonderkids listesi ve sistem gereksinimleri

Football Manager 2018 Kasım ayı itibariyle Windows PC, Mac ve Linux için piyasaya çıktı. 600.000'in üzerinde gerçek oyuncu ve personelden oluşan oyun bu sene de oyuna eklenen yeni özellikleri ile birlikte oldukça dikkat çekeceğe benziyor. Popüler menajerlik oyunu geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, bu yıl da Türkçe olarak piyasaya sürüldü. İşte oyun ile ilgili ayrıntılı bilgiler...

İŞTE FM 2018'TEKİ YENİLİKLER

Takım Dinamiği

Uyumlu bir kadro, sahada daha iyi sonuçlar sergiler. Oyuncularınız arasında sahada ve saha dışında ortaklık kurarak ve iyi bir soyunma odası atmosferi yakalayarak kadronuzun en iyi performansı göstermesini sağlayabilirsiniz.

Canlı Maç Günü

Yepyeni bir grafik motoru serinin geçmişindeki en iyi aydınlatmanın, stadyumların ve oyuncu modellerinin yanı sıra fikstürlerinizi hayata geçiren daha şık maç arayüzü ve modernleştirilmiş bir sunum üretiyor.

Gerçeklere Dayanan Oyuncu Araştırma Sistemi

Daha geniş oyuncu araştırma seçenekleriyle bir araya geldiğinde size olası anlaşmalarla ilgili daha iyi bir genel bakış sağlayan daha ayrıntılı veri analizi dahil olmak üzere dünyanın en büyük kulüpleri tarafından kullanılan tekniklerin gerçek hayatı yansıtan bir temsili.

Spor Bilimi

Yeni Tıp Merkezi, kadronuzun sakatlık durumuyla ilgili daha eksiksiz bir genel bakış sunarken sağlık ekibiniz oyuncuların sakatlık riski ve antrenman sırasında oluşan sakatlıklardan nasıl kaçınılacağı konusunda geri bildirim sağlar.

Taktikler

Football Manager 2018'de taktikler sekmesine tıkladığınızda oyunun eski serilerine göre taktikler ekranındaki büyük değişikliği hemen fark edeceksiniz. Artık "taktikler" ve "oyuncular" olmak üzere iki ayrı panel olduğunu göreceksiniz Yeni taktikler ekranı artık daha düzenli ve kullanılması daha kolay bir durumda.

Taktikler alanınında, taktik analizi mevcut ve yeni eklenen Izgara katmanı, her bir oyuncu için ayarlanan diziliş ve rolleri dikkate alarak potansiyel pozisyon alanlarını gösteriyor. Oyunda Kırmızı veya turuncu alanlar, özellikle savunmasız olunan bölgeleri gösteriyor.

Bu yılki sürümde ilk kez bazı oyuncu rolleri de kendini gösteriyor. Oyuna yeni takım talimatları eklenmiş durumda. Oluşturduğunuz takımda maç sırasında oyuncularınızdan rakip alanda verkaç yapmalarını isteyebilir, oyuncu talimatları menüsünde oyunculara belirli bir pozisyonu hedeflemeleri talimatını verebilir ve orta saha oyuncularından topla geniş açıda koşmalarını isteyebilirsiniz.

Serbest vuruşlara dair daha fazla seçenek mevcut. Bu yeni eklenen özellik sayesinde maç sırasında serbest vuruşun alındığı yere bağlı olarak farklı serbest vuruşlar ayarlayabilirsiniz.

Takım içinde arkadaşlık grupları var, böylece bir takımda kimlerin iyi geçindiğini ve kimin dışarıda kaldığını görebilirsiniz.

Takım içindeki sakatlıkları kolayca izleyebilirsiniz. Sağlık ekibinin kullanım etkinliği arttırılmış durumda.

Fantezi Draft

Akış için harika olan bir arayüz ve Fantezi Draft deneyimini kendinize göre uyarlamanıza yardımcı olan yeni ayar seçenekleriyle yeniden tasarlanmıştır ve daha yüksek bir kadro bütçesi ve bir Hızlı Başlangıç seçeneği içerir.

Futbol Zekâsı

Abartılı transfer ücretlerini ve sözleşme değerlerini yansıtan daha gerçekçi bir transfer pazarı, büyük anlaşmaları yapmanıza yardımcı olacak daha fazla madde ve oyun dünyasından daha bağlamsal bilgileri göz önünde bulunduran daha akıllı transfer seçeneği

FM 2018 Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows Vista (SP2), 7 (SP1), 8/8.1, 10 (1703/Creators Update) – 64-bit or 32-bit

İşlemci: Intel Pentium 4, Intel Core or AMD Athlon – 2.2 GHz +

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: Intel GMA X4500, NVIDIA GeForce 9600M GT or AMD/ATI Mobility Radeon HD 3650 – 256MB VRAM

DirectX: Sürüm 9.0c

Depolama: 7 GB kullanılabilir alan

Football Manager 2018 Wonderkids Listesi

İsim-Yaş-Kulüp

1 Gianluigi Donnarumma 18 AC Milan

2 Ousmane Dembele 20 Barcelona

3 Gabriel Jesus 20 Man City

4 Kylian Mbappe 18 PSG

5 Pietro Pellegri 16 Genoa

6 Leon Bailey 19 Leverkusen

7 Moise Kean 17 Verona

8 Youri Tielemans 20 Monaco

9 Kai Havertz 18 Leverkusen

10 Willem Geubbels 15 Lyon

11 Rodrygo 16 Santos

12 Andrija Zivkovic 20 Benfica

13 Franck Kessie 20 AC Milan

14 Abdelhak Nouri 20 Ajax

15 Federico Valverde 18 Coruna

16 Amadou Diawara 19 Napoli

17 Mikel Oyarzabal 20 Real Sociedad

18 Lewis Cook 20 Bournemouth

19 Theo Hernandez 19 Real Madrid

20 Jesus Vallejo 20 Real Madrid

21 Ruben Neves 20 Wolves

22 Dani Cabellos 20 Real Madrid

23 Paulinho 16 Vasco De Gama

24 Mateus Vital 19 Vasco De Gama

25 Wendel 19 Fluminese

26 Charly Musonda 20 Chelsea

27 Renato Sanches 19 Swansea

28 Nikola Milenkovic 19 Fiorentina

29 Federico Chiesa 19 Fiorentina

30 Goncalo Guedes 20 Valencia

31 Benjamin Henrichs 20 Leverkusen

32 Thiago Almada 16 Velez

33 Gabriel Barbosa 20 Benfica

34 Dayot Upamenco 18 RB Leipzig

35 Kuki 19 Cartagena

36 Breel Embolo 20 Gelsenkirchen

37 Carlos Sober 20 Valencia

38 Arthur 20 Gremio

39 Jordi Mboula 18 Monaco

40 Vitinho 17 Corinthians

41 Alex Meret 20 Spal

42 Reiss Nelson 17 Arsenal

43 Gedson Fernandes 18 Benfica

44 Wilfred Ndidi 20 Leicester

45 Kieran Tierney 20 Celtic

46 Aaron 20 Espanyol

47 Thiago Maia 20 Lille

48 Adrien Bongiovanni 17 Monaco

49 Christian Fruchtl 17 Bayern Munich

50 Amine Gouiri 17 Lyon

Cem Radış