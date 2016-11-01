Diğer
Kategoriler

Foça için 12 ay 'turizm' hamlesi

Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, "Foça’nın 12 ay boyunca turizm yapabilen bir ilçe olabilmesi için yavaş ama emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz" dedi.

Foça için 12 ay turizm hamlesi

01 Kasım 2016 14:58

Foça Belediyesi Kent Konseyi, Turizm Meclisinin hazırladığı ‘Tarihi Yürüyüş Yolu’ proje inceleme gezisi yapıldı. Geziye katılan üyeler, proje hakkında bilgi aldı. Üç etap olarak belirlenen proje hakkında bilgi veren Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Foça’nın sadece deniz ve kumdan ibaret olmadığını, tarihi ve arkeolojik yapısının da tanıtımı için yürüyüş güzergahı oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Demirağ, "Hazırladığımız proje ile turizme 12 aya yaymaya çalışacağımız gibi, Foça’da yaşayan halkın da Foça’nın tarihi zenginliğini bilmelerini sağlayarak, kentin tanıtılmasına da katkı sağlayacağız. Yapılması gerekenleri öncelik sırasına göre belirleme çalışmaları yapılacak. Ege’nin parlayan yıldızı Foça’mızı, 12 ay boyunca turizm yapılabilen bir ilçe haline getirebilmek için bütün paydaşlarımızla ortak akılla çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz” diye konuştu.

Geziye ayrıca, Foça Kaymakamı Niyazi Ulugölge, Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, belediye meclisi üyeleri, Foça Belediyesi Kent Konseyi Turizm Meclisi üyeleri katıldı.  

Servet Vural


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!