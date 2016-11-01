Foça Belediyesi Kent Konseyi, Turizm Meclisinin hazırladığı ‘Tarihi Yürüyüş Yolu’ proje inceleme gezisi yapıldı. Geziye katılan üyeler, proje hakkında bilgi aldı. Üç etap olarak belirlenen proje hakkında bilgi veren Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Foça’nın sadece deniz ve kumdan ibaret olmadığını, tarihi ve arkeolojik yapısının da tanıtımı için yürüyüş güzergahı oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Demirağ, "Hazırladığımız proje ile turizme 12 aya yaymaya çalışacağımız gibi, Foça’da yaşayan halkın da Foça’nın tarihi zenginliğini bilmelerini sağlayarak, kentin tanıtılmasına da katkı sağlayacağız. Yapılması gerekenleri öncelik sırasına göre belirleme çalışmaları yapılacak. Ege’nin parlayan yıldızı Foça’mızı, 12 ay boyunca turizm yapılabilen bir ilçe haline getirebilmek için bütün paydaşlarımızla ortak akılla çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz” diye konuştu.

Geziye ayrıca, Foça Kaymakamı Niyazi Ulugölge, Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, belediye meclisi üyeleri, Foça Belediyesi Kent Konseyi Turizm Meclisi üyeleri katıldı.

Servet Vural