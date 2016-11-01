Ekim ayı başında, Foça Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk tarafından yürütülen FETÖ soruşturma kapsamında aralarında Foça Deniz Üssü'nde görev yapan binbaşı ve yüzbaşı rütbelerinde askerlerin bulunduğu 65 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından şüpheliler adliyeye sevk edilmişti. Mahkeme karşısına çıkan şüphelilerden 55'i 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla tutuklanırken 10 şüpheli ise yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.