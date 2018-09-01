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Foça’da denizdeki kirlilik havadan görüntülendi

Foça’da kaynağı henüz belirlenemeyen petrol sızıntısının oluşturduğu kirlilik havadan görüntülendi.

Foçada denizdeki kirlilik havadan görüntülendi

01 Eylül 2018 10:55
Foça’da denizdeki kirlilik havadan görüntülendi - Tıkla İzle

İzmir’in Foça ilçesi Gencelli ve Cumhuriyet Mahallesi sınırları içinde kalan denizde kaynağı belirlenemeyen ağır yakıt sızıntısının denizde oluşturduğu kirlilik havadan görüntülendi. Sızıntı nedeniyle bazı bölgelerde gözle görülür bir kirlilik oluşurken, özellikle 1 kilometrelik alanda kirliliğin yoğun olduğu gözlendi.

HAM PETROLE BULANMIŞ YENGEÇ YÜREK SIZLATTI

Kirlilikten deniz canlıları da zarar görürken, ham petrole bulanmış yengecin görüntüleri yürek sızlattı.
Öte yandan denizin yüzeyini kaplayan petrol türevinin temizlenmesi için çok sayıda uzman ekip çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca sızıntının nereden kaynaklandığına ilişkin tahlil ve çalışmalar da kesintisiz olarak sürdürülüyor.

Mihrap Düzöz - Halil Karahan - Ali Gözeten

 

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