Foça Belediyesi tarafından Namık Kuyumcu’nun yazdığı ‘Her Veda Elveda Değildir’ isimli romanın tanıtımı yapıldı. Düzenlenen kültür-sanat gecesine, sahne ve edebiyat dünyasının ünlü ve sevilen sanatçıları katıldı. Beşkapılar Kalesi’nde yoğun bir katılımla gerçekleşen programın sunumunu yapan Pelin Batu; kültür-sanat buluşmasının anlamı, romanın Foça’yla olan ilgisi ve kahramanları hakkındaki düşüncelerini anlattı. Batu, ‘Her Veda Elveda Değildir’ isimli eserde geçen karakterlerin antik Foça coğrafyasında geçen efsane karakterlerin bugüne bir yansıması olduğunu belirterek, "Namık Kuyumcu, değerli bir roman yazdı ve bize de bu romanı yaşama fırsatı verdi" dedi.

"Onur kaynağı"

Foça Belediyesi Meclis Üyesi Beyhan Türker, Başkan Gökhan Demirağ adına yaptığı açış konuşmasında, "Foça’nın kara taşına basan ve bir daha ayrılamayan birçok sanatçı dostlarımız gibi Sayın Namık Kuyumcu da bizlerden biri. Bizlerin aşklarını anlatan ‘Her Veda Elveda Değildir’ isimli romanın tanıtım gecesine gelerek bizleri onurlandırdınız. Değerli sanatçılarımızın kaleme alarak, binyıllarca yaşamış Foçamızı sonsuzluğa taşıması, bizler için ayrı bir onur kaynağıdır. Başkanım Sayın Gökhan Demirağ adına, en içten dileklerimle sizleri selamlıyorum" diye konuştu.

"Kıymetli bir şair"

Açılış konuşmasının ardından, İzmir Devlet Opera ve Balesi Baş Balerini Aslı Çilek, ‘Carmen’ balesinden bir bölüm sundu. Duayen Şair Ataol Behramoğlu, Namık Kuyumcu ve romanı hakkındaki düşüncelerini aktardı. Usta Şair Behramoğlu, Namık Kuyumcu ve eseri hakkında, "Namık Kuyumcu kıymetli bir şairdir. Şiiri, sıradan bir şiir değildir. Bu roman için geçen yaz çok sıkı çalıştı ve çok ilginç, üzerinde durulması gereken bir kitap çıktı ortaya. Güzel ve değerli bir roman oldu. Ben kavuğu veriyorum. Kavuk, Namık’ındır. Sevgiyle kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Anne ve babası da geldi

Müzisyen Haluk Çetin; Kuyumcu ve Behramoğlu şiirlerinden bestelediği eserlerini seslendirdi. Usta oyuncular Cezmi Baskın ve Altan Gördüm, romandan dramalar okudu. Son bölümde, İzmir Devlet Operası’ndan Esra Bengütaş, Hakan Sel ve Ali Yıldırım, mini bir konser verdi. Dakikalarca ayakta alkışlanan programın finalinde, Namık Kuyumcu’nun anne-babası da davet üzerine sahneye geldi. Kültür-sanat gecesine katılanlar arasında yer alan ve aynı gün 60. evlilik yıldönümlerini kutlayan Vedat ve Kadriye Karabulut çifti, sanatçılar ve edebiyatseverler tarafından alkışlandı. Foça Belediyesi Meclis Üyeleri Beyhan Türker, Zeynep Çemrek ve Raşit Dirim, Namık Kuyumcu’ya ve geceye katılan tüm sanatçılara teşekkür çiçeği sundu.

"Mutluluk ve gurur"

Namık Kuyumcu, "Bu gecenin gerçekleşmesinde öncü olan Foça Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Demirağ’a, en içten dileklerimle teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum" derken, Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ ise "Çok değerli sanatçılarımızla aynı kentte olmaktan, en güzel iklim ve gökyüzü altında yaşamaktan dolayı büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Çok değerli yazarımız Namık Kuyumcu’ya, Foça’ya olan sevgisi ve güzel duyguları için çok teşekkür ediyoruz" dedi.