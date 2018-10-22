Foça'daki çevre felaketinden etkilenip denizi 100 kat temizleyen ürün geliştirdiler

Son zamanlarda yaşanan çevre felaketinden etkilenen 17 yaşındaki Simay Berber ve Jülide Aynur, tüm Türkiye'nin yüreğini sızlatan görüntülerin olduğu Foça denizindeki çevre felaketinin ardından harekete geçti. Okullarındaki çay kahve içilen karton bardaklar ile yemek yenilen tabakları çöpten toplayan öğrenciler, denizdeki petrolü temizleyecek ürün geliştirdi. Atık köpük ve bardaklar ile denizdeki atık petrolü temizleyen ürün, mevcut kullanımda olan üründen 100 kat daha verimli ve maliyeti daha ucuz. Geliştirdikleri projeyi İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Şükran Nurlu'ya sunan ve Türkiye'yi de Portekiz Parlamentosu'nda temsil eden öğrenciler, patent almaya hazırlanıyor.

“Denize akan petrol bizim için çok üzücüydü”

Okulda çevreyle alakalı bir proje yapmak istediklerini ve bu anlamda ilk gözlerine çarpan şeyin çevredeki atıklar olduğunu ifade eden Simay Berber, “Okulumuzda köpük bardak, tabak gibi malzemeler en çok gözümüzün önünde olanlardı. Bunlarla ilgili bir araştırma yaptık ve bu malzemelerin polistiren diye bir maddeden yapıldığını öğrendik. Daha detaylı bilgi almak istiyorduk ve okulumuzda proje koordinatörü ile konuştuk. Bizi İzmir İleri teknoloji Enstitüsünde bir profesöre yönlendirdi. Orda polistirenlerle ilgili daha detaylı bilgi aldık ve özellikleri içinde bizim için en iyi olan yağı sevip suyu sevmemesiydi. Biz de bu özelliği nerede kullanabiliriz diye düşündük. Son zamanlarda yaşanan çevre faciaları ve denize akan petrol bizim için çok üzücü bir durumdu. Bizde şu an hali hazırda kullanılanlardan daha verimli bir madde üretmek istedik ve böyle bir proje geliştirdik” dedi.

“Mevcut malzemelerden 100 kat daha iyi ve maliyeti düşük”

Atık bir malzeme kullanarak atığı temizlemeyi amaçladıklarını belirten Berber, “Zaten polistiren malzemeler yani köpük bardaklar, tabaklar geri dönüştürülmesi zor malzemeler hatta yeniden yapılması geri dönüştürülmesinden daha ucuza geliyor. Biz de bu köpük malzemeleri kullanmaya karar verdik ve bunları bir çözelti haline getirdik. Daha sonra elektro dokuma adı verilen bir alet yardımıyla bunları lifsi yani pamuğa benzer madde haline getirdik. Bunları da daha sonra ne kadar yağ tuttuklarını hesaplamak için çeşitli deneyler yaptık. Ulaştığımız sonuçlar neticesinde ürettiğimiz lifler kendi ağırlığının 100 katına kadar yağı tutabilmektedir. Bu malzeme şu anda kullanılandan daha fazla yağ tutmakla birlikte atıkları kullanarak yaptığımız için maliyeti daha düşük oluyor” diye konuştu.

Ürettikleri malzemenin mevcut kullanılan malzemeden daha fazla yağ tuttuğunu vurgulayan Simay Berber, atıklardan yapıldığı için de maliyetinin çok daha düşük olduğunu ifade etti.

Portekiz Parlamentosunda siyasetçilere sunum

İzmir Takev Lisesi Fen Bilgisi Öğretmeni Ayşegül Metin ise öğrencileriyle gurur duyduklarını belirterek, şunları söyledi:

“Öğretmenler olarak çok gurur duyduğumuz bir çalışma oldu. Simay ve Jülide bana gelip çevreyle ilgili çalışma yapmak istediklerini söylediklerinde, yaptıkları çalışmanın bu kadar toplumsal bir soruna ulaşabileceğini tahmin etmemiştik. Yaptıkları bu çalışma, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yardımlarıyla Urla'daki ve Foça'daki kazada deneme imkanı buldular ve çok da güzel sonuçlara aldılar. Aynı zamanda Türkiye'yi temsilen Portekiz'de gerçekleştirilen Avrupa Gençlik Konferansında Portekiz Parlamentosu önünde çalışmalarını sunma imkanı buldular. Avrupa gençlerinin ve siyasetçilerinin önünde yaşadığımız bu çevre sorununda nasıl bir çözüm bulacaklarını duyurma imkanı buldular.”