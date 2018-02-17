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Foça'dan Afrin’e dualarla uğurlandılar

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’na katılmak üzere yola çıkan askeri konvoy, vatandaşlar tarafından Türk bayrakları ve dualarla uğurladı.

Foçadan Afrine dualarla uğurlandılar

17 Şubat 2018 19:52

Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’na katılmak üzere Foça Jandarma Komando Okulu Komutanlığından askeri konvoy törenle yola çıktı. Askeri sevkiyatı olacağı haberini alan Foça Bağarası Gençlik ve Dayanışma Derneği üyeleri ellerinde Türk bayrakları ile yolda toplandı. Konvoyu karşılayan vatandaşlar bayraklarla askerleri uğurladı. Dernek Başkanı Nail Özkan Mehmetçiği Afrin’e uğurladıklarını belirterek, “Askerlerimizi vatandaşlarımızla birlikte bayraklarla ve dualarla uğurladık. İnşallah vazifelerini kahramanca yerine getireceklerdir” dedi.

Servet Vural
 

 

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