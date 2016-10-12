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Folluktan çıkan dev yumurta şaşırttı

Aydın’da bir tavuk normal yumurtanın yaklaşık 4 katı büyüklüğünde yumurtladı.

Folluktan çıkan dev yumurta şaşırttı

12 Ekim 2016 12:17
Folluktan çıkan dev yumurta şaşırttı - Tıkla İzle

Veteriner Hekim Cemil Şahin’e ait Vetpark Çiftçiliği’nde yaşanan ilginç olaydan sonra tüm çiftlikte yapılan aramada telef olmuş tavuğa rastlanmazken, rekorlar kitabına girebilecek boyuttaki yumurtanın hatıra olarak saklanacağı belirtildi. Olay Aydın İncirliova İlçesi yakınlarında bulunan Vetpark adlı çiftlikte meydana geldi. Çiftlikte bulunan aynı cins tavuklardan ortalama 45-50 gram ağırlığında yumurta olan çiftlik görevlisi bir gün follukta anormal büyüklükte bir yumurta görünce durumu aynı zamanda işletme sahibi olan Veteriner hekime bildirdi. Yumurtayı görünce kendilerinin de şaşırdığını belirten Veteriner Hekim Cemil Şahin, “Yaklaşık 10 yıldır veteriner hekimlik yapıyorum. İlk defa böyle bir yumurta ile karşılaştık. Yumurtayı bulduktan sonra çiftlikte hem sayım yaptık hem de her yerde telef olmuş bir tavuk var mı diye kontrol yaptık. Yumurtadan ziyade böylesine bir yumurtayı çıkaran bir tavuğun yaşamını normal olarak sürdürüyor olması bize daha çok ilginç geldi” diye konuştu.

Olaydan sonra Guinness Rekorları üzerinde de araştırma yaptığını 184 gram ile Avrupa’da bir tavuk yumurtasının rekorlar kitabında yer aldığını belirten Veteriner Hekim Cemil Şahin, “Yumurtlama olayı tavuklar için bir doğumdur. Ancak bu doğum bir tavuk için gerçekten anormal bir doğum. Yumurtlama olayının üzerinden 3 gün geçti. Hiçbir tavuk telef olmadı ve hiçbir tavukta da patolojik olarak anormal bir durum yok. Çok ender rastlanan bir vaka” diye konuştu.

Yumurtanın hassas terazi ile yapılan ölçümünde çapı ile orantılı olarak 171.73 gram geldi. Diğer yumurtalar ise ortalama 45-50 gram ağırlığında. Veteriner hekim Cemil Şahin, ender rastlanan vaka olarak değerlendirdiği bu yumurtayı tüketmeyip saklayacağını söyledi. 

İbrahim Kılınç

Etiketler: aydın, Guinness rekorları, yumurta


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