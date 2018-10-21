Enerjisinin yüzde 60'a kadarını yenilenebilir kaynaklardan sağlama hedefiyle yola çıkan Türkiye, Batı ülkelerini korkuttu. Türkiye'nin çeşitli ayak oyunlarıyla Yeşil İklim Fonu'ndan yararlanacak ülkeler listesinden çıkarılması üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum harekete geçti. Türkiye'nin de taraf olduğu Paris Anlaşması'yla kurulan Yeşil İklim Fonu iklim değişikliğiyle kapsamında finansman desteği sağlıyor. Ülkelerin yapacağı her türlü yenilebilir enerji projesinin maliyeti ucuz kredilerle buradan karşılanıyor. Ancak bir şartla. Fondan yararlanabilmek için gelişmekte olan ülkeler arasında yer almak gerekiyor. Türkiye'nin de bu listede olmasına karşın fondan yararlanmasını istemeyenler ayak oyunlarına başvurdu. Türkiye, gelişmiş ülke statüsünde gösterilerek finansman desteğinden mahrum bırakıldı. Fon oyunun arkasında ise Türkiye'nin sahip olduğu yenilenebilir enerji potansiyeli bulunyor. Türkiye'nin şu anda 75 gigavat civarında bir enerji kurma gücü bulunuyor. Bu rakam 2030'da ise 150 gigavata çıkacak. Hedeflenen rakamların yüzde 10'u güneşten, yüzde 20'si ise rüzgârdan ve diğer enerji kaynaklarından karşılanacak. Böylece Türkiye, 2030 yılında enerjisinin yüzde 60'ına kadarını yenilenebilir kaynaklardan sağlamış olacak.

Yeşil İklim Fonu'nda Türkiye'ye kapatılan kapı Çin ve Güney Kore gibi gelişmiş ülkeler söz konusu olduğunda sonuna kadar açıldı. Çifte standarda karşı sessiz kalmayan Türkiye ise fondan hakkını almak için harekete geçti. Geçtiğimiz hafta Almanya Çevre Bakanlığı Müsteşarı ile özel görüşme yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum görüşmelerde taraflara Türkiye'nin Paris Anlaşması'na göre ‘gelişmiş ülkeler' arasında olmaması gerektiğini iletti. Bakan Kurum, Almanya ile Türkiye'nin aynı kategoride yer almasını doğru olmadığını, bu durumun Türkiye'nin belirli fonlardan yararlanmasının önüne geçtiğini söyledi. Bu kapsamda Türkiye, önümüzdeki günlerde gerçekleşecek Polonya'daki taraflar konferansında gelişmiş ülkeler kategorisinden çıkmayı talep edecek.

Türkiye Gazetesi