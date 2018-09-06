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Food İstanbul Expo kapılarını açtı

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen Food İstanbul Fuarı Yeşilköy’de kapılarını açtı.

Food İstanbul Expo kapılarını açtı

06 Eylül 2018 11:48
Food İstanbul Expo kapılarını açtı - Tıkla İzle

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) tarafından, 'Üç Sektör Tek Platform' sloganı ile düzenlenen Food İstanbul Expo, 86 ülkeden 65 bine yakın yerli ve yabancı alıcının katılımıyla başladı. Fuarda; gıda ve içecek ürünleri, depolama, soğutma, taşıma ve market ekipmanları fuarı ile birlikte, edt ev dışı tüketim ürünleri ve tedarikçileri buluşması ve ambalaj İstanbul, gıda işleme sistemleri, paketleme ve ambalaj çözümleri özel bölümleri de sektör temsilcilerinin ziyaretine açıldı.

Düzenlenen açılış törenine TGDF Yönetim Kurulu Üyesi ve eski bakanlardan Ersin Taranoğlu, eski Turizm Bakanı Bülent Akarcalı, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Dr. Mehmet Beykaya, Türkiye Gıda ve Beslenme Derneği Başkanı Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu, İstanbul Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Haluk Okutur ile birlikte geniş bir davetli topluluğu katıldı.

Açılış töreninin ardından düzenlenen panelde; Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Dr. Mehmet Beykaya “Gıda denetimlerinde resmi kontrol faaliyetleri”, Türkiye Gıda ve Beslenme Derneği Başkanı Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu ise “Besin etiketlerinde küresel güncellemeler” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

8 Eylül tarihine kadar açık olacak olan fuarda ABD, Rusya, Brezilya, Meksika, Peru, Güney Kore, Malezya'nın da aralarında bulunduğu 86 ülkeden 65 bine yakın yerli ve yabancı alıcı, bin 600'den fazla markayla bir araya geliyor.  

 

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