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Footgolf Avrupa Turu açılış ayağı Türkiye açık sona erdi

Footgolf 2018 Avrupa Turu açılış ayağı olan “Türkiye Açık” turnuvası 2-4 Mart tarihlerinde Antalya’da gerçekleşti.

Footgolf Avrupa Turu açılış ayağı Türkiye açık sona erdi

07 Mart 2018 15:07

FIFG sıralaması için kazanana 250 puan veren turnuvaya 35’i yurtdışından olmak üzere toplam 60 sporcu katıldı. 2 gün süren ve 18 delik üzerinden gerçekleşen turnuvada birinciliği Slovakya’dan Tomas Bartko, ikinciliği İngiltere’den Ben Clarke, üçüncülüğü ise Hollanda’dan Thijs Van Rookhuizen elde etti.

Turnuvaya katılan Türk sporcuların derecelerini bir önceki turnuvalara kıyasla geliştirdikleri gözlemlenirken, Alp Şengünler 2.gün Final Tee’sinde yarışma başarısını gösterdi ve Türkiye’yi Aralık ayında Fas’ın Marakeş kentinde gerçekleştirilecek olan Dünya Kupası’nda temsil etme hakkı kazandı. Daha önce Türkiye Şampiyonası Bodrum ayağını kazanan Cem Erman da Marakeş biletini elde etmişti.

Dünya Şampiyonası’na 7 oyuncu götürme hakkı bulunan Türkiye, diğer 5 oyuncu kontenjanını, Ankara, İstanbul, Antalya Şampiyonları, Türkiye Genel Klasmanı ve FIFG sıralamasının lideri ile dolduracak.

Türkiye ve Antalya’ya övgü

Turnuva için Türkiye’ye gelen yabancı sporcular ve yetkililer, Antalya’da turnuvanın yapıldığı Kaya Palazzo Golf Resort sahasının, Avrupa’daki en kaliteli ve iyi sahalardan biri olduğunu vurgularken, bu sporun Türkiye’de gelişmesi açısından büyük önem taşıdığını, Türkiye’de footgolfün desteklenmesi durumunda, kısa zamanda başarılı sporcular çıkacağını, ayrıca Türkiye’de bir Dünya Şampiyonası da yapılabileceğini belirttiler.

Etiketler: Fotogolf 2018, spor haberleri

 

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