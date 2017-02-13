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Ford’un Sevgililer Günü Sürprizi #BirBaşkaŞiir

14 Şubat Sevgililer Günü kampanyası #BirBaşkaŞiir ile bir ilki gerçekleştiren Ford, sosyal medya kullanıcılarının katkısıyla Türkiye’nin ilk ortak şiirini yazıyor. Yapay zekayı kullanarak çalışan şair robot, şimdiden 5 bine yakın şiir yazdı.

Fordun Sevgililer Günü Sürprizi #BirBaşkaŞiir

13 Şubat 2017 15:55

Kampanyanın başladığı 6 Şubat tarihinden bugüne sosyal medyada her gün daha da çok ilgi çeken şair robot, 14 Şubat akşamı saat 17.00’da Türkiye’nin ilk ortak şiirini yazmaya hazırlanıyor. Ford, tüm Twitter kullanıcılarını Türkiye’nin ortak şiirini oluşturmak üzere @birbaskasair hesabına Tweet atmaya davet ediyor.

Sosyal Medyada Bir Başka Şiir, Bir Başka Şair

Ford’un yapay zeka ile çalışan robot şairi, kampanya süresince aşka dair Twitter’da yazılmış ve yazılacak tüm kelimeleri okuyup analiz ediyor. Yazılan kelimelerden ilham alan robot şair, @birbaskasair hesabına #BirBaşkaŞiir etiketi ile Tweet atan tüm sosyal medya kullanıcılarına özel maniler ile cevap veriyor. Aruz vezninden cinaslı kafiyeye kadar farklı şiir tekniklerine hakim olan romantik robot, 4 gündür yazdığı yaklaşık 16 bin mısra şiirle sosyal medya kullanıcılarını şaşırtmaya devam ediyor.

Türkiye’nin ilk ortak şiiri yazılacak

Sevgililer Günü’ne kadar Twitter’dan şiirler yazmaya devam edecek olan robot şair, 14 Şubat Salı günü saat 17.00’da bir ilki daha gerçekleştiriyor ve canlı yayında Türkiye’nin ilk ortak şiirini yazmaya hazırlanıyor. Sosyal medya kullanıcılarının Twitter’da paylaştığı aşk sözcüklerinden ilham alan robot, Ford Türkiye Youtube ve Facebook hesaplarında gerçekleşecek canlı yayında hayranlarının karşısına çıkacak. Sanatçı İlhan Şeşen ise kendisine has yorumuyla bu şiiri yine canlı yayında okuyacak.

Bizi robot şair ile tanıştırmak için 6 Şubat ve 9 Şubat’ta yayınlanan kampanyaya ait tanıtım videolarının elde ettiği 30 milyon etkileşim ve 12 milyon görüntülenmeye bakarak, kampanyanın 14 Şubat’ta çok ilgi göreceğini söylemek mümkün.

 

Etiketler: 14 Şubat Dünya Sevgililer Günü, Ford, ilhan şeşen, şiir, TTBOOM, twitter


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