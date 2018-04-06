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Formula 1’de Bahreyn Grand Prix'si heyecanı bu hafta sonu

Formula 1’de sezonun ikinci yarışı olan Bahreyn Grand Prix'si heyecanı bu hafta sonu gerçekleşecek.

Formula 1de Bahreyn Grand Prixsi heyecanı bu hafta sonu

06 Nisan 2018 13:11

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci yarışı Bahreyn’de düzenlenecek. Bahreyn Grand Prix'si sıralama turları yarın, yarış ise 8 Nisan Pazar günü TSİ 18.10’da yapılacak. Yarış, 5 bin 412 metrelik pistte 57 tur üzerinden oluşacak. Avustralya’da organize edilen sezonun ilk yarışında ilk sırayı Ferrari ekibinin Alman pilotu Sebastian Vettel almıştı.
Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar klasmanı
1 - Sebastian Vettel: 25 puan
2 - Lewis Hamilton: 18 puan
3 - Kimi Raikkonen: 15 puan
4 - Daniel Ricciardo: 12 puan
5 - Fernando Alonso: 10 puan

Takımlar klasmanı
1 - Ferrari: 40 puan
2 - Mercedes: 22 puan
3 - Aston Martin Red Bull Racing: 20 puan
4 - McLaren: 12 puan
5 - Renault: 7 puan  

Oğuzhan Ort

 

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