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Formulaz Yarışları 20 Ağustos'ta düzenlenecek

Rize'nin Tunca Beldesi'nde bu yıl 9.

Formulaz Yarışları 20 Ağustosta düzenlenecek

13 Ağustos 2017 13:23

Rize'nin Tunca Beldesi'nde bu yıl 9.'su düzenlenecek olan Red Bull Formulaz, yaratıcılık, aksiyon ve eğlenceyi bir araya getirecek. El yapımı tahta arabaların kapıştığı etkinlik 20 Ağustos'ta gerçekleşecek.

Bu yıl dernekleşerek bu çatı altında faaliyetlerini sürdürmeye devam ettiklerini ifade eden Ardeşen Formulaz Derneği Başkanı Niyazi Gül, “Bu yıl 9.'sunu düzenleyeceğimiz tahta araba yarışı ile geleneğimizi yaşatmayı amaçlıyoruz. Günümüz çocuklarına, büyüklerinin yaşam kültürlerini yaşatarak öğretmeye çalışıyoruz. Bu yarışlar sayesinde yörede halk bir araya gelecek ve eğlenecek, çocukluk yıllarına geri dönecek. Bu sayede birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmış olacağız" dedi.

Bu yıl ilk kez bayan sporcuların da yarışacağını ifade eden Gül, "Bayanların geçmiş yıllarda iletmiş olduğu yoğun istek üzerine Formulaz Derneği Yönetimi olarak bayanlar kategorisi oluşturmayı kararlaştırdık. Bu yılki yarışlarımızın bayan kategorisinde yarışmak isteyen adrenalin tutkunlarını Tunca'ya davet ediyoruz. Kendileri için de belli başlı kurallar koyduk. Yöre kültürümüzü yaşatması için bayan yarışmacılar Peştemal, yün çorap ve kara lastik giyecek" diye konuştu.

Katılım için gerekli olan kurallar ve şartlar hakkında da bilgiler veren Başkan Gül, “Katılım yaşı 18 ve üstü olacak. Tahta arabada; ahşap, çivi (vida), ip ve lastik dışında hiçbir malzeme kullanılmayacak. Tahta araba ebatları maksimum uzunluk 170 cm, genişlik 70 cm ve teker yükseklikleri 25 cm'den fazla olmayacak. Yarışmacılarda kıl çorabı ve kara lastik giyinilmesi zorunludur. Yarışa katılacak olanlar 20 Ağustos Pazartesi günü saat 09.00’a kadar yarış alanına gelmesi zorunludur. Araçlar muayene istasyonunda kontrol edilecek. Yarış kurallarına uymayan tahta arabalar ve yarışmacılar ise yarışa alınmayacak” şeklinde konuştu. 

Ömer Faruk Zenginal


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