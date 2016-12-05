Forum Gaziantep Alışveriş Merkezinin her hafta düzenlediği imza günlerinin bu haftaki konuğu olan ünlü sanatçı Sinan Akçıl hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılandı. Ünlü şarkıcıyı görmek ve imza almak isteyen yüzlerce kişi, Forum Gaziantep Alışveriş Merkezi'ne akın etti. Hayranları ünlü popçudan imza alabilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Alışveriş merkezinde boş yer kalmayınca ziyaretçiler Akçıl’i yürüyen merdivenden ve üst katlardan izlemek zorunda kaldı.

Kendisine gösterilen ilgiyi karşılıksız bırakmayan ünlü sanatçı, hayranlarına bol bol imza dağıtıp fotoğraf çektirdi. Sevilen şarkılarını sevenleriyle birlikte söyleyen Sinan Akçıl alkışlar arasında Forum Gaziantep'ten ayrıldı.

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