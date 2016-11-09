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Forvet hattına servet harcayan Trabzonspor, ocak ayını bekliyor

Trabzonspor, forvet hattından beklediği performansı alamazken, yeni golcü için ocak ayını beklemeye başladı. Bordo-mavililer Burak Yılmaz'ın ardından geçirdiği 5 sezonda aradığı golcüyü bir türlü bulamadı. Süper Lig'de 10. hafta sonunda 7 gol atan bordo-mavililer de forvet oyuncuları ise 1 gol atabildi.

Forvet hattına servet harcayan Trabzonspor, ocak ayını bekliyor

09 Kasım 2016 10:13

Spor Toto Süper Ligin en az gol atan takımlar sıralamasında 2. sırada yer alan Trabzonspor, forvet oyuncusu Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılmasının ardından aradığı golcüyü bir türlü bulamadı. Ligde oynanan 10 maçın ardından 7 gol atan bordo-mavililerde forvet hattında görev yapan oyuncular sadece 1 gol atarak hayal kırıklığı yaşattı. Bordo-mavililerin gollerini ise Onazi 2, Yusuf Erdoğan 2, Mehmet Ekici, Uğur Demirok ve Dame N'Doye 1'er gol atarken Karadeniz ekibinin attığı 7 golün 2 ise penaltıdan geldi.

Yeniden forvet arayışı

Trabzonspor son 5 sezonda forvet hattına ciddi harcama yapmasına rağmen aradığı golcüyü bir türlü bulamadı. Ramil Sheydaev, Muhammet Demir, Suk geride kalan maçlarda golle tanışmazken Dame N'Doye ise sadece 1 gol atabildi. Golcülerin performansından memnun olmayan Karadeniz ekibi devre arasında yine forvet transferi için düğmeye basacak.

Trabzonspor 5 sezondur kalıcı golcü bulamadı

2009-2010 sezonunun devre arasında Trabzonspor'a Gökhan Ünal takasıyla Fenerbahçe'den gelen Burak Yılmaz'ın 2012-2013 sezonunda Galatasaray'a transfer olmasının ardından bordo-mavili takım forvet hattında büyük bir sıkıntıya girdi. Yıldız oyuncunun söz konusu tarihte ayrılmasından sonra forvet hattında görev yapan Halil Altıntop, Henrique, Vittek, Janko, Emre Güral, Deniz Yılmaz, Serdar Gürler, Yatabare, Waris, Cardozo, N'Doye, Muhammet Beşir, Muhammet Demir, Ramil Sheydaev ve son transfer Suk'da bugüne kadar ortaya koydukları performansla soruna çare olamadı.

43 Milyon Euro harcadı 

Trabzonspor, forvet hattına son 5 yılda yaptığı 14 transferde 43 milyon Euro (150 milyon TL) harcadı. Trabzonspor'a forvet olarak transfer edilen bazı isimler ise gol yollarında varlık gösteremeden bordo-mavili takımdan ayrıldı. Robert Vittek 2 gol, Marc Janko 2 sezonda 2 gol, Yatabare 1 gol, Deniz Yılmaz 3 gol, Serdar Gürler 2 gol, Waris ise forma giydiği dönemde gol atma başarası gösteremedi. Trabzonspor forması giyen N'Doye de ligde forma giydiği süre içinde 1 gol atabildi.

Cardozo'nun maliyeti performansıyla örtüşmedi

Trabzonspor'a geldiği ilk sezonda ligi 17 golle tamamlayan Paraguaylı forvet, geçtiğimiz sezonu ise 8 golle tamamladı. Uzun süreli yaşadığı sakatlıklar ve aldığı yıllık ücretten dolayı bordo-mavililer Cardozo ile yollarını ayırdı.

Muhammet Demir hayal kırıklığı

Trabzonspor'a geçtiğimiz sezon Gaziantepspor'dan transfer edilen Muhammet Demir, bordo-mavili takımda 12 maçta 4 gol atabildi. Muhammet Demir, geçtiğimiz sezon ve bu sezon kendisinden beklenenlere karşılık veremedi. Bu sezon golle tanışamayan oyuncu yaşadığı performans düşüklüğüyle de dikkat çekiyor.

Trabzonspor 16 takımın gerisinde kaldı

Trabzonspor, bu sezonun 10. hafta itibariyle gol yollarında 16 takımın gerisinde kaldı. 10 maçta 7 golle bordo-mavililer; Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Medipol Başakşehir, Kasımpaşa, Kardemir Karabükspor, Kayserispor, Çaykur Rizespor, Osmanlıspor, Bursaspor, Torku Konyaspor, Antalyaspor, Adanaspor, Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor, Gaziantepspor gibi takımların gerisinde kaldı.

Ocak ayı bekleniyor

Forvet hattına yaptığı transferlerle dikkat çeken Karadeniz ekibi aradığı golcüyü bulamazken, yeni golcü için çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavililer ikinci transfer tescil dönemi olan 4 Ocak-31 Ocak tarihlerini beklemeye başladı. 

Gökmen Şahin
TRABZON 


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