Diğer
Kategoriler

'Foseptik çukuru kazıyoruz' yalanına polis inanmadı

Bursa'nın İznik ilçesinde, fosseptik çukuru yalanıyla define hayaliyle kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.

Foseptik çukuru kazıyoruz yalanına polis inanmadı

26 Şubat 2018 14:24

Olay Beyler Mahallesi Akçeşme Sokağı'nda meydana geldi. Asayiş Büro Amirliği ekipleri kaçak kazı yapıldığı ihbarı aldı. Polis, kazının yapıldığı evin bahçesini bir süre izledi. Ardından bugün saat 11.00 sıralarında harekete geçen polis ekipleri, biri ev sahibi toplam 6 kişiyi bahçede kazı yaptıkları sırada suç üstü yakaladı. 

Kaçak kazı yaptıkları iddia edilen şüpheliler, "Foseptik kuyusu kazıyorduk" dese de polisi inandıramadı. Evin bahçesinde yaklaşık 3 metre derinliğinde çukur kazıldığını belirleyen ekipler, kazı aletlerine el koydu. Gözaltına alınan 6 kişi daha sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Gözaltına alınan 5 kişinin İstanbul'dan geldiği öğrenildi. 

Halil Ataş
 

Etiketler: bursa, foseptik çukuru

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç