Foseptik çukuruna düşen boğa kurtarıldı

Olay, Aksaray’ın Eskil ilçesine bağlı Kökez köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir üreticinin mandırasında bulunan foseptik çukuruna boğa düştü. Boğayı kurtaramayan üretici durumu hemen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen AFAD ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak kurtarma çalışması başlattı. AFAD ekipleri, yaptıkları kurtarma çalışması ile kısa sürede foseptik çukuruna düşen boğayı kurtararak sahibine teslim etti.

Yasin Can

