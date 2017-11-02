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Foseptik çukuruna düşen boğa kurtarıldı

Aksaray’da foseptik çukuruna düşen boğa AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Foseptik çukuruna düşen boğa kurtarıldı

02 Kasım 2017 19:13

Olay, Aksaray’ın Eskil ilçesine bağlı Kökez köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir üreticinin mandırasında bulunan foseptik çukuruna boğa düştü. Boğayı kurtaramayan üretici durumu hemen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen AFAD ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak kurtarma çalışması başlattı. AFAD ekipleri, yaptıkları kurtarma çalışması ile kısa sürede foseptik çukuruna düşen boğayı kurtararak sahibine teslim etti. 

Yasin Can
 

 

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