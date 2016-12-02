Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Alanyurt Fatih Mahallesi’nde bulunan inşaat alanından gelen köpek sesi ile alana giden bir vatandaş, çukura düşen yavru köpeği fark etti. Köpeği kurtarmak için yaklaşık 5 metrelik su dolu çukura inmeye çalışan genç adam, başarılı olamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ip ve demir çubuk yardımıyla yavru köpeği çukurdan çıkardı. Çukurdan çıkarılan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurulandıktan sonra salındı.

Salih Bakıcı