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Foseptik çukuruna düşen köpeği itfaiye kurtardı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde foseptik çukuruna düşen yavru köpeğin imdadına önce duyarlı bir vatandaş ardından itfaiye ekipleri yetişti.

Foseptik çukuruna düşen köpeği itfaiye kurtardı

02 Aralık 2016 22:04
Foseptik çukuruna düşen köpeği itfaiye kurtardı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Alanyurt Fatih Mahallesi’nde bulunan inşaat alanından gelen köpek sesi ile alana giden bir vatandaş, çukura düşen yavru köpeği fark etti. Köpeği kurtarmak için yaklaşık 5 metrelik su dolu çukura inmeye çalışan genç adam, başarılı olamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ip ve demir çubuk yardımıyla yavru köpeği çukurdan çıkardı. Çukurdan çıkarılan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurulandıktan sonra salındı. 

Salih Bakıcı

Etiketler: bursa, foseptik çukuru, köpek


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