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Foseptik çukuruna düşen vatandaşı polis kurtardı

Erzurum’da kapağı çalınan ve içerisi atık sularla dolduğu için fark edilmeyen foseptik çukuruna düşen vatandaşı polis kurtardı.

Foseptik çukuruna düşen vatandaşı polis kurtardı

15 Ağustos 2017 09:18
Foseptik çukuruna düşen vatandaşı polis kurtardı - Tıkla İzle

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Erzurum’un merkez Yakutiye ilçesi Galericiler Sitesi'nde meydana geldi. Sitenin arkasında bulunan alanda yardım çığlıklarının gelmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, gittiklerinde foseptik çukuruna düşen bir kişiyle karşılaştı.

Çukura düşen şahıs polisler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak 112 sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Foseptik çukuruna kapatılan demir kapağın çalındığı ve içerisinin atık sularla dolduğu için fark edilmediği belirtildi. 

Özge Bozo

Etiketler: foseptik çukuru


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