Fotoğraf çeken fenomen çift uçurumdan düşerek öldü

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Yosemite Ulusal Parkı'nı ziyaret eden bir çiftin parkın içindeki popüler noktalardan olan Taft Point isimli uçurumdan düşerek öldüğü aktarıldı. Henüz çiftin neden düştüğüne dair araştırmalar devam ederken ABD'li basın kuruluşları çiftin fotoğraf çekmek amacıyla orada bulunmalarına dikkat çekti. Bazı yayın kuruluşları haberi, "Hayatımız yalnızca bir fotoğraf kadar mı değerli” başlığı ile verdi.

Vishnu Viswanath (29) ve Meenakshi Moorthy (30) isimli çiftin yaklaşık bir hafta önce parkı ziyaret ettiği ancak çiftin cesetlerinin yeni bulunduğu ifade edildi. Fenomen çiftin Hindistan vatandaşı olduğu ama ABD'de yaşadığı da kaydedildi. Holidays and Happly Ever After (Tatiller ve Mutlu Sonlar) isimli bir blog tutan ve sosyal medya mecralarında da çok sayıda takipçileri olan çift, daha önce de benzer coğrafyalarda çektikleri tehlikeli pozları paylaşmıştı.