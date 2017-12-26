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Fotoğraf gibi tablolar görücüye çıktı

Ressam Beşir Sarpça’nın “Renklerle Bursa” isimli yağlı boya sergisi Tayyare Kültür Merkezi’nde izleyicisi ile buluştu.

Fotoğraf gibi tablolar görücüye çıktı

26 Aralık 2017 09:18
Fotoğraf gibi tablolar görücüye çıktı - Tıkla İzle

Bursa Büyükşehir Belediyesi Tayyare Kültür Merkezi’nde açılan “Renklerle Bursa” yağlı boya sergisinde Beşir Sarpça'nın çizdiği yağlı boya tablolar yer alıyor. Serginin açılışına çok sayıda davetli ve sanatsever katılırken, Sarpça'nın realist tarzda yaptığı resimler ilgi odağı oldu.
Bursalı olan Ressam Beşir Şarpça, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, 15. kişisel sergisini açtığını belirterek, "Çeşitli yarışmalara katıldım. Genelde Bursa resmi yaptığım için bu sergileri de Bursa’da açmaya çalışıyorum. Ankara’da bir sergim oldu. Bursa’nın tarihi dokusunu belgelemeye çalışıyorum. Çok uzun süren çalışmalar. Sanatseverlerin ilgisine sunuyoruz. 30 Aralık Cumartesi günü sergi bitecek. 30 tane çeşitli boylarda ve konularda eser var. Hepsinde Bursa’nın bir özelliği var" dedi.
Sergi, 30 Aralık Cumartesi gününe kadar 10.00-19.00 saatleri arasında izlenebilecek.
 

 

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