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Fotoğrafçı Onur Ercoşkun, dünyaca ünlü fotoğrafçımız Ara Güler'le buluştu

Ara Güler’in ardından Türkiye’den Magnum Photos’a davet edilen ikinci Türk fotoğrafçı Onur Ercoşkun, Ara Güler ile bir araya geldi. Fotoğraf sanatçısı Ercoşkun, dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Ara Güler’den bazı tüyolar aldı.

Fotoğrafçı Onur Ercoşkun, dünyaca ünlü fotoğrafçımız Ara Gülerle buluştu

24 Şubat 2017 18:36

Ercoşkun Ara Güler'le duygularını ifade ederek, “O gün benim için çok önemli bir gündü. İzini takip ettiğim ve yıllar önce genç bir öğrenciyken karşısında oturduğum ustamın bugün yanında oturmak büyük mutluluk. Magnum yolculuğuma katkı sağlayacak tavsiyeler almanın değeri benim için paha biçilmez” dedi.

Ara Güler'den Ercoşkun'a tavsiyeler

Ercoşkun, Ara Güler’in yurt dışından döndükten sonra tekrar kendisini aramasını istediğini belirterek, “Magnum Photos’ta onların verdiği görevleri yaparken aynı zamanda kendimin de ava çıkmam gerektiğini söyledi. Çıkacağım yolculuk için kılavuzum olacak bilgiler aldım. Sağ ol ustam, çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Aynı zamanda Speaker Agency konuşmacılarından da olan Onur Ercoşkun’un yurt dışında birçok başarıya ve sergiye imzasını attı. Ercoşkun, Magnum Photos’un ve Eyes On'un ardından en son Reclaim Photography Festivali’ne katılmaya hak kazandı. 

Etiketler: Ara Güler, Onur Ercoşkun


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