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Fotoğrafçılar, derinlerdeki deniz canlılarını karada görüntüledi

Türkiye ve Dünyada bir ilk olma özelliğine sahip Türkiye Deniz Canlıları Müzesi fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı olmaya devam ediyor. Denizlerde dalış yapamayan fotoğraf tutkunları soluğu binlerce deniz canlısı mumyasının yer aldığı müzede aldı

Fotoğrafçılar, derinlerdeki deniz canlılarını karada görüntüledi

09 Şubat 2017 15:45

Türkiye ve Dünyada, aralarında nesli tükenmiş deniz canlılarının da bulunduğu binlerce deniz canlısı mumyası fotoğraf sanatçılarının ilgi odağı oldu. Balıkçı Kenan’ın Beylikdüzü’nde kurduğu Türkiye Deniz Canlıları Müzesi, İstanbul’daki fotoğraf tutkunlarının ziyaretinin ardından, bu kez yurdun çeşitli şehirlerinde yaşayan fotoğraf sanatçılarına kapılarını açtı.

Mumyalanarak ölümsüz hale getirilen deniz canlıları ve deniz materyallerini tek bir noktada bir arada bulmuş olmanın heyecanını yaşayan fotoğraf sanatçılarına Balıkçı Kenan Tesisleri’nin sahibi ve Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’nin kurucusu Kenan Balcı da eşlik ederek deniz canlısı türleri hakkında bilgi aktardı.
Fotoğraf sanatçılarına; deniz canlılarının yaşadıkları denizlerden, avlanma şekline ve mumyalama işlemine kadar çeşitli bilgiler veren Balıkçı Kenan Balcı, aralarında yabancı uyruklu sanatçıların da bulunduğu, Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden gelen fotoğraf sanatçıları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
 

Etiketler: Balıkçı Kenan, Türkiye Deniz Canlıları Müzesi


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