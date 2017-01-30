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Fotokapanlar nesli tükenmekte olan hayvanları görüntülemeye devam ediyor

Kış uykusuna geç kalan ayılar ve nesli tükenme tehlikesinde bulunan vaşak fotokapan’a yakalandı.

Fotokapanlar nesli tükenmekte olan hayvanları görüntülemeye devam ediyor

30 Ocak 2017 12:23
Fotokapanlar nesli tükenmekte olan hayvanları görüntülemeye devam ediyor - Tıkla İzle

Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü Giresun 12. Bölge Müdürlüğü tarafından Giresun dağlarına ve ormanlarına kurulan fotokapanlar doğa da ki birçok yaban hayvanı takılmaya devam ediyor.
Kış uykusuna uyumaktan vazgeçen ayı, nesli tükenme tehlikesinde bulunan vaşak ve birçok yabani hayvan fotokapanlar sayesinde dolal ortamında görüntülendi.

Fotokapanlar sayesinde Milli parklarda yaşamlarını sürdüren canlıları tespit edip edilip, bu yaban hayvanlarının envanteri oluşturma çalışmaları devam ediyor. 

Etiketler: fotokapan, vaşak


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