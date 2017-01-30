Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü Giresun 12. Bölge Müdürlüğü tarafından Giresun dağlarına ve ormanlarına kurulan fotokapanlar doğa da ki birçok yaban hayvanı takılmaya devam ediyor.

Kış uykusuna uyumaktan vazgeçen ayı, nesli tükenme tehlikesinde bulunan vaşak ve birçok yabani hayvan fotokapanlar sayesinde dolal ortamında görüntülendi.

Fotokapanlar sayesinde Milli parklarda yaşamlarını sürdüren canlıları tespit edip edilip, bu yaban hayvanlarının envanteri oluşturma çalışmaları devam ediyor.